أسطورة العام الجديد.. نيسان باترول 2022 الحديثة بمواصفات وامكانيات عصرية جبارة

أسطورة العام الجديد.. نيسان باترول 2022 الحديثة كشفت شركة نيسان اليابانية عن سيارتها الجديدة نيسان باترول 2022 والمتطورة والأكثر جاذبية في تاريخ نيسان والتي تتميز بأداء عالي ومثالي كما أنها تتميز بأفضل مميزات السيارات وهي قدرتها الكبيرة في السير على الطرق والأراضي الوعرة وحجمها الذي يسمح بالقيام بالرحلات العائلية والتي تمتد لمسافات طويلة وتتمتع السيارة بثبات قوي عند السرعات العالية، سنناقش في مقالنا اليوم أبرز مواصفات السيارة وكذلك أهم عيوبها ومميزاتها وأسعارها في السوق السعودية للسيارات.

تم تقديم هذه الفئة من السيارات بخيارين للمحرك حيث:-

المحرك الأول سعته تبلغ 5600 سي سي ويتمتع بقوة تبلغ 400 حصان، أقصى عزم دوران له يبلغ 560 نيوتن لكل متر والفتيس مكون من 7 نقلات و8 سلندر.

بينما محرك السيارة الثاني سعته تصل إلى حوالي 4000 سي سي وأقصى عزم دوران له 394 نيوتن لكل متر وقوته تبلغ 275 حصان والفتيس الأوتوماتيكي ذو 7 سرعات والمحرك مكون من 6 سلندر.

تصميمها جريء ينتمي لسيارات الـ SUV الرياضية والسريعة.

تحتوي من الأمام على شبكة عريضة مطلية بالكروم ولونها أسود لامع.

مقاس عجلات السيارة يبلغ 22 إنش.

المصابيح الأمامية والخلفية تعمل بتقنية الليد.

نقطة اتصال WIFI

نظام صوتي متطور مكون من 12 سماعة صوتية من النوع BOSE

الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

شاشة لمسية تعمل لعرض المعلومات والترفيه مقاسها يبلغ 8 بوصة.

خاصيتي الشحن والاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية.

يدعم نظامي تشغيل الهواتف الذكية مثل Android Auto , Apple CarPlay.

أما مقاس الشاشة المسئولة عن عرض إعدادات السيارة فهو 7 بوصة.

خاصية منع الانزلاق والفرامل المانعة للانغلاق.

نظام تثبيت السرعة التكيفي من النوع ProPilot .

كما انها مزودة بخاصية كشف ومراقبة النقطة العمياء.

مراقبة ضغط هواء على إطارات السيارة.

تحذير عند حركة المرور من الخلف.

الموتور يصدر صوتًا مزعجًا عند السرعات العالية.

استهلاكها من الوقود غير اقتصادي تمامًا.

مواد تصنيع المقصورة الداخلية غير جيدة.

أهم مواصفات سيارة نيسان باترول 2022مميزات سيارة نيسان باترول 2022عيوب سيارة نيسان باترول 2022أسعار سيارة نيسان باترول 2022 في سوق السيارات السعودي

تتراوح أسعار السيارة بين 201,100 – 337,599 ريال سعودي بحسب فئة السيارة التي تقوم باختيارها في سوق السيارات السعودي.