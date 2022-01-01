سعر سيارة هافال 2022 بالسعودية ومواصفات هافال 2022 H9 الشكل الجديد

سعر سيارة هافال 2022 السيارة الكهربائية الجديدة داخل السعودية . وذلك بعد أن تم عرض الموديلات المختلفة من السيارة داخل معرض جدة منذ يومين . هافال 2022 H9 تأتي بأكثر من موديل متعددة في مواصفات سيارة هافال 2022 H9 المميزة . كذلك تتمتع هافال 2022 H9 الشكل الجديد بأكثر من شكل خارجي للسيارة حيث تأتي بفئة أولي وهي STANDER . ويختلف سعر تلك الفئة عن سعر هافال 2022 H9 فل كامل . وهي الفئة الثانية من السيارة كما أن طرح السيارة و أسعار سيارات هافال في السعودية وفقاً للموديلات التي تم عرضها داخل معرض جدة بالسعودية . والتي سنتعرف علي تفاصيلها بالمقال وما تحتويه سيارات هافال 2022 من مواصفات عديدة .

سعر سيارة هافال 2022 بالسعودية السيارة الكهربائية

قبل أن نتعرف علي سعر سيارة هافال 2022 بالسعودية نتعرف علي ما يميز هافال 2022 . حيث تنتمي فئة السيارة الجديدة الكهربائية صديقة البيئة . لفئة هافال جولايان وهي من فئة هافال 2022 H9 الشكل الجديد الرياضية . كذلك تتميز هافال 2022 بوضع تقنية SUV وهي تقنية متعددة الاستخدامات . من ضمن مواصفات سيارة هافال 2022 H9 الرائعة كما أن السيارة الجديدة من بين كافة الموديلات الصادرة لهذا العام لكافة الماركات المختلفة للشركات العالمية . تحتل هافال 2022 H9 مكانة أعلي ما بين كافة الفئات المختلفة للسيارات وذلك بفضل أنها تعمل بالكهرباء مما يجعلها صديقة للبيئة وهي التي أطلق عليها بأنها السيارة النظيفة .

مواصفات سيارة هافال 2022 H9 السيارة صديقة البيئة

تتمتع هافال 2022 H9 الشكل الجديد بالعديد من المواصفات التي تجعلها مميزة جداً . نتعرف علي تلك المواصفات كالتالي :-

هافال 2022 H9 الشكل الجديد وأبعاد الطول الخاصة بها هي 4472 سم . كما أن مواصفات سيارة هافال 2022 H9 أبعاد العرض لها هي 1841 سم . وفيما يخص أبعاد الارتفاع في هافال 2022 H9 فهي 1691 سم . كذلك بجانب تمتع الشنطة الخلفية تسع حجم 337 لتر وهذا ما يميز هافال 2022 H9 الشكل الجديد . كما تم تزويد هافال 2022 H9 بمحرك رباعي الأسطوانات وسعة المحرك 1500 CC . بلغت قوة المحرك في سيارة هافال 2022 قدرها 150 حصان . أما العزم الخاص بالدوران في هافال 2022 بلغت قدرته 220 نيوتن / متر . كذلك تم تزويد محرك سيارة هافال 2022 بناقل سرعة أوتوماتيكي ذو سبعة سرعات مختلفة . يختلف سعر سيارة هافال 2022 وفقاً لتلك المواصفات وبالنسبة لكل فئة علي حدا .

تعددت المميزات داخل سيارة هافال 2022 H9 الشكل الجديد بإطارات بقاعدة 265 سم .

بإطارات بقاعدة 265 سم . كما يتم طرح سيارة هافال 2022 بأكثر من موديل ORA HAO MAO ، ORA ADORA ، ORA IQ .

بأكثر من موديل ORA HAO MAO ، ORA ADORA ، ORA IQ . كذلك بجانب أن هافال 2022 H9 الشكل الجديد تحتوي علي مرايا يتم التحكم بها بشكل كهربائي .

تحتوي علي مرايا يتم التحكم بها بشكل كهربائي . تم وضع تقنية التشغيل عن بعد داخل كافة موديلات هافال 2022 H9 .

. كافة مصابيح هافال 2022 بتقنية ألليد ذو الإضاءة العالية وعالية الوضوح .

كما أن هافال 2022 H9 الشكل الجديد يتم فتحها عن طريق بصمة صاحب السيارة .

يتم فتحها عن طريق بصمة صاحب السيارة . تميزت هافال 2022 بأن شحنها يتم عن طريق الكهرباء والذي يستغرق 30 دقيقة لشحن السيارة .

المميزات المتعددة في هافال 2022 الشكل الجديد

أسعار سيارات هافال في السعودية يبدأ من سعر 80 ألف ريال سعودي . كما أن سعر هافال 2022 H9 الشكل الجديد داخل جمهورية مصر بدايةً من 370 ألف جنيه . كذلك يصل سعر هافال 2022 داخل مصر إلي 440 ألف وذلك حسب الموديل .

أسعار سيارات هافال في السعودية وداخل جمهورية مصر العربية

سعر سيارة هافال 2022 داخل المملكة العربية السعودية والتي تم عرضها داخل معرض جدة للسيارات منذ يومين . والتي تختلف أسعار هافال 2022 H9 حسب الموديل المعروض والمواصفات التي يشتمل عليها .