ب 15 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات رائعة جدا

15 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، في الغالب يبحث المواطنين السعوديين هم السيارات التب تتناسب مع حالتهم المادية واحتياجاتهم، وعندما يرغبون في الحصول على سيارة يبحثون دائماً عن المواصفات والتقنيات المرغوب بها، ويوجد فئة أخرى تبحث عن الأسعار التي تتوافق معها، لذلك نحن اليوم حرصنا على أن نوفر لكم أرخص موديلات السيارة الحديثة بسوق المملكة العربية السعودية للعام الجاري، فقد شهد سوق السيارات انخفاض ملحوظ بالفترة الأخيرة بالأسعار وأصبح هذا محور اهتمام الكثير من المواطنين.

15 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السياراتأرخص سيارات بالسعودية

يوجد العديد من أنواع السيارات المتنوعة التي يفضلها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ويرغبون بالتعرف على أرخص أنواعها والتي تتمثل في الآتي:

يعد ذلك النوع من أرخص أنواع السيارات الصينية التي توجد بالسعودية، وتحمل هذا النوع طراز جيد مرتبط بناقل حركة يدوي

ويبدأ سعرها من 20 ألف ريال سعودي، ولكن الإصدار الجديد لها المتوفر بناقل حركة أتوماتيك متوفر بسعر يصل حتى 30 ألف ريال سعودي

حيث أن هذه الفئة من السيارة تنتمي للفئات الاقتصادية وفي متناول الجميع.

سيارة نيسان التيما 2017 بالمملكة العربية السعودية متوفر بسعر حوالي 15000 ألف ريال سعودي.

كما أن حققت سيارة هيواندي النترا 2016 بسوق السيارات في المملكة العربية السعودية نحو 9.37 ألف ريال سعودي.

كما أن سجلت سعر سيارة سوزكي نحو 32 ألف ريال سعودي.

سجلت أيضاً سعر سيارة جيلي جي سي نحو 31 ألف ريال سعودي.

كما أن سعر سيارة أودي أي بلغ نحو 34 ألف ريال سعودي.

حققت سعر سيارة إم جي 360 نحو 33 ألف ريال سعودي.

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هذه النوعية من السيارات متميزة للغاية حيث أنها من ماركات السيارات اليابانية الشهيرة في كل مكان بالعالم، حيث أنها واحدة من بين السيارات السدان بأرخص الأسعار الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث أن سعرها قد وصل نحو 48 ألف ريال سعودي، إلى جانب الكثير من المزايا التي تتمتع بها.

سيارة ميتسوبيشي أتراج

تنتمي هذه السيارة لأرخص أنواع السيارات حيث أن يبلغ سعرها نحو 31 ألف ريال سعودي.