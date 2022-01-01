العملاق الكوري وصل.. سيارة كيا k8 موديل 2022 بمواصفاتها وأسعارها الخيالية في السوق السعودي

مواصفات واسعار سيارة كيا k8 بالسعودية من أهم ما يسعى للتعرف عليه عدد كبير من العملاء ممن يرغبون في الشراء لتلك السيارة من كي العالمية والتي لها خصائص ومواصفات تتحدى أقوى السيارات من العلامات التجارية الأخرى، وإليكم وصفا تفصيليا لأدق المعلومات عن السيارة، وتعتبر من أهم وأفضل الموديلات الأكثر تميز، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص السيارة وأهم وأفضل تجهيزاتها، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على السيارة ووصفها ومكوناتها وأهم ما تمتاز به من تجهيزات لأمان القيادة والسير بأصعب الطرق الوعرة، كما سنوضح أهم المعلومات عن الأسعار الحالية لموديل كيا k8.

مواصفات واسعار سيارة كيا k8 بالسعودية

المواصفات والاسعار لسيارة كيا k8 بالسعودية أكثر ما يهم المشترين لكون تلك المواصفات تعد بالفعل جديرة بأن تذكر ويتم عرض تفصيل كامل عنها حيث أن السيارة الرياضية من نوع كيا k8 تعد واحدة من السيارات المنافسة لأنواع أخرى من موديلات عالمية ذائعة الصيت مثل تويوتا فورتشنر، أو تويوتا راش وحتى الموديلات التي تتبع نفس الماركة تتنافس فيما بينها من حيث روعة الأداء وقوة الهيكل الميز للسيارة وإليكم فيما يلي أهم المواصفات التي تخص السيارة:

مواصفات سيارة كيا k8 بالسعودية

السيارة من هذا النوع وتلك الماركة الشهيرة لها العديد من المواصفات والتي من بينها ما يلي:

السيارة تعمل بقوة محرك كبيرة تصل لنحو.

عزم دوران المحرك تصل لقمة نيوتن لكل متر.

السيارة بقوة هيكلية جبارة تخترق أصعب

الطرق وعورة ولها تصميم خارجي جذاب.

السيارة بمقصورة داخلية مميزة، ومتسعة وبعدد خمس مقاعد.

تلك السيارة تمتاز بجمال المقصورة من الداخل مع توفر كل عوامل القيادة الآمنة والممتعة.

تحتفظ بقوة ثبات هائلة على الطريق مهما كانت صعوبته.

أسعار سيارة كيا k8 في الأسواق

السعر الخاص بهذا الموديل من كيا كي 8 سعرها متراوح ما بين تسعة وعشرين ألف دولار إلى نحو ما يقرب من أربعين ألف دولار أمريكي وهذا ما يعدل حوالي أربعمائة وستين لستمائة وأربعين ألف جنيه مصري.