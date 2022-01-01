ارخص سيارة بالتقسيط.. تويوتا راش 2022 بدون مقدم وأطول فترة سداد تصل لـ5 سنوات سيارة المستقبل

ارخص سيارة بالتقسيط.. تويوتا راش 2022 قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية وهي أشهر شركات السيارات في المملكة مجموعة مميزة من التقسيطات على سيارة تويوتا راش STD 2022 الجديدة وتمتد قيمة تسديد الأقساط لمدة 5 سنوات (60 شهرًا) بدون أي دفعات أولية للقسط، ومن المتوقع أن تنتشر السيارة في جميع أسواق السيارات هذا العام الجديد في الربع الأول في السوق اليابانية والربع الثاني في جميع أسواق السيارات الأخرى سواء المحلية أو العالمية بمواصفات متميزة وأسعار جبارة.

أبعاد السيارة الثلاثة هي :-

طول السيارة يبلغ 4435 مللي متر. عرض السيارة هو 1695 مللي متر. ارتفاع السيارة يصل إلى حوالي 1705 مللي متر.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 209 لتر.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.6 لتر لمسافة تصل إلى 100 كيلو متر.

خاصية فرامل مانعة للانغلاق.

كشف النقطة العمياء.

منافذ USB ونقطة اتصال بالواي فاي.

نظام السيارة الصوتي مكون من 6 سماعات.

سعة محرك السيارة تبلغ 1500 سي سي.

قوة الموتور تبلغ 103 حصان.

أقصى عزم دوران لموتور السيارة 186 نيوتن لكل متر.

خاصية البلوتوث.

دعم أنظمة Apple CarPlay , Android Auto.

سعر السيارة عالي قليلًا مقارنة الإمكانيات المقدمة بها وبالنسبة لأسعار السيارات المنافسة لها من نفس الفئة.

عملية إعادة بيعها حتى الآن صعبة لأنها لا تزال جديدة وغير معروفة بالنسبة للبعض.

وكذلك عملية صيانتها صعبة وقطع غيارها ليست متوفرة في جميع الأسواق.

ارتفاعها عن الأرض كبير وذلك يؤثر على ثبات السيارة بشكل كبير.

الموتور قوي ولكنه يستهلك عدد لفات كبيرة بالنسبة لعزم دورانه.

أداء الموتور ضعيف نسبيًا مقارنة بحجم السيارة.

اهم مميزات ومواصفات سيارة تويوتا راش STD 2022عيوب سيارة تويوتا راش STD 2022أسعار سيارة تويوتا راش STD في السوق السعودية

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن عرض ميز لتقسيط أسعار سيارة تويوتا راش الجديدة فئة STD موديل 2022 في السوق السعودية حيث:-