تخفيض سعر هيونداي كونا بريميوم 2022 بنسبة 14% في أقوى عروض العام الجديد، نتحدث اليوم عن أحد فئات هيونداي كونا الجديدة التي تم طرحها حتى الآن وهي فئة بريميوم، تتميز السيارة بمواصفات اقتصادية من ناحية استهلاك البنزين حيث تمكنك من السير مسافة 17.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد، سعة المحرك 2000 سي سي ويعمل بعدد 4 اسطوانات بنظام الدفع الامامي مع قير أوتوماتيك بتقنية سي في تي. إليكم أبرز مواصفات وتجهيزات فئة بريميوم من كونا 2022، وأقل سعر للسيارة بالسعودية في أقوى عروض العام الجديد بعد انخفاض سعرها بنسبة لا تقل عن 14 بالمائة.

تخفيض سعر هيونداي كونا بريميوم 2022

طرحت هيونداي 4 إصدارات من طراز كونا لتنافس بهم في عام 2022، حيث تأتي فئة ان لاين في المرتبة الأولى من ناحية المواصفات والتجهيزات ويبلغ سعرها 155 ألف ريال، تليها فئة التميت بسعر 116 ألف ريال تقريباً، ثم تأتي فئة بريميوم وفي المرتبة الأخيرة تأتي كونا سمارت 2022. بلغ سعر فئة بريميوم لدى الوكيل الوعلان 101 ألف و700 ريال، بينما وصل سعرها بعد التخفيض شامل ضريبة القيمة المضافة حوالي 87 ألف و400 ريال، وذلك في عروض السيارات بشركة عبد الرحمن عماد الدين بالقادسية.

تتميز فئة بريميوم بفتحة سقف، ليد نهاري بالإضافة إلى انوار ليد عالي واطي، اشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك، جنوط الومينيوم مقاس 18 انش وحنايا عفش. يتميز التصميم الخلفي في هيونداي كونا بريميوم 2022 بجناح خلفي، كاميرا خلفية، حساسات خلفية وكشاف ضباب خلفي. السيارة بشكل عام تتميز بتصميم رياضي جذاب ومزودة باكسسوارات وتطعيمات من الكروم، كما أن بها مساحات مطر بنظام تشغيل أوتوماتيكي.

كونا موديل 2022 فئة بريميوم

جدير بالذكر أن فئة بريميوم تحمل نفس مواصفات المحرك الموجود في فئتي سمارت والتميت وتولد قوة 149 حصان، بينما فئة ان لاين الفريدة تولد قوة 280 حصان ولكن بصرفية وقود أعلى. تتميز كونا بريميوم الجديدة بإمكانية الدخول الذكي، التشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، زجاج كهربائي بالكامل، مرايات كهربائية ونظام السنتر لوك، كنترول كامل عن طريق المقود في البلوتوث، مثبت السرعه، عداد الرحلات والنظام الصوتي.،

كما تتميز تلك الفئة بشاشة معلومات وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو يمكنك من خلالها مراقبة الكاميرا الخلفية، منافذ يو اس بي ومنافذ طاقة. تتميز السيارة كذلك بجلنط كهربائي بخاصية الاوتوهولد وفرامل abs بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، حاملات اكواب للمقاعد الأمامية ومسند بالوسط بداخله مخزن درج، أما المقاعد الخلفية في هيونداي كونا بريميوم 2022 فهي مزودة بمنفذ يو اس بي خلفي ومسند خلفي مع حاملات اكواب.