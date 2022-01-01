الجبارة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا يارس كروس اليابانية القوية 2022 بمواصفات واسعار خيالية

الجبارة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا يارس كروس ، طرحت شركة تويوتا اليابانية سيارة من أحدث أنواع سيارات تويوتا يارس كروس الجديدة 2022، والتي تم طرحها للبيع في الدول الأوروبية واليابان والشرق الأوسط منذ نهاية عام 2020 ،وانتشرت بشكل كبير جداً نظراً لامتلاكها المواصفات والمميزات التي لا يمكن أن تكون متوفرة بأي سيارة منافسة أخرى، كما أن الشركة اليابانية تويوتا دائماً تفاجأ محبيها بإطلاق سيارات ذات جودة عالية من حيث المحرك والتصميم وسوف نتعرف على السيارة أكثر من ذلك عبر السطور القادمة.

لجبارة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا يارس كروس

هناك الكثير من نسخ سيارة تويوتا يارس كروس وكل فئة لها السعر والمواصفات الخاصة بها والتي تناسب قدرتها، كما أن السيارة في الأصل سيارة يارس هاتشبك ولكنها أطول قليلاً وتتمتع بتصميم رائع فهي جاءت بتقنية الدفع الرباعي والمحرك وقد تم تصميم السيارة على موديل سيارة تويوتا يارس وأيضاً السيارة كرس أوفر ذات الحجم الصغير ويصل حجم قاعدة العجلات 100.8 بوصة أما طولها فيمكن أن يصل إلى حوالي 164.6 بوصة.

مواصفات سيارة تويوتا يارس كروس

تتسم السيارة بمجموعة مميزة من المواصفات التي لا يمكن أن يتم إيجادها في أي سيارة أخرة وأهم مواصفات السيارة التالي:

تأتي السيارة بخيارات متنوعة للمحرك فالمحرك 3 سلندر بمساحة 1.5 لتر وبقوة 118 حصان وقوة عزم دوران 145 نيوتن متر.

كما تعتمد السيارة على نظام دفع أمامي للعجلات ونظام هجين يقوم بالجمع بين أداء محرك البنزين 3 سلندر بسعة 1.5 لتر مرفق بمحركين كهربائيين ينتج عنه قوة 114 حصان.

السيارة كهربائية تعتمد في أدائها على 3 محرك وتعمل من خلال الدفع الكلي للعجلات.

تتمتع السيارة بمواصفات للراحة والأمان فبها ردار تمنع الاصطدام الأمامي.

بها كاميرا خلفية وأمامية مع وسائد هوائية وحساسات بتقنية 360 درجة.

تتمتع السيارة بنظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح ونظام تثبيت سرعة التكيف.

في السيارة محرك كهربائي ثاني يعمل على تشغيل العجلات الخلفية.

سعر سيارة تويوتا يارس كروس في السعودية

لقد حصلنا اليوم على الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا يارس كروس 2022 في المملكة العربية السعودية واتي تتلخص في التالي: