بالتقسيط المريح …. اقوي عروض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر 2022 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل عرض لايفوتك

تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر 2022، الكثير من المواطنين السعوديين يقبلون بشكل ملحوظ على أنواع متعددة من السيارات بتصميمات متنوعة بأسعار مختلفة على حسب الدفع نقد أو بالتقسيط لذا كل من يرغب بشراء سيارة التعرف على عروض تقسيط السيارات من بينهم أسعار شركة تويوتا والتي لها الكثير من الإصدارات التي يتم طرحها بأسواق المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم طرح سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بالأيام القادمة.

تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر 2022

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

قد تم تجهيز سيارة تويوتا لاند كروز 2022 بالكثير من التقنيات والمزايا المتعددة ومن بينها:

قد تم تجهيز سيارة لاند كروز بأنظمة الدفع الرباعي المتنوعة سواء الثقيل أو الخفيف.

كما أن سيارة تويوتا لاند كروز 2022 توفر القيادة بشكل سهل وسلس وأكثر أمان، وتمنحك التنقل بالطرق الصعبة والشوارع الضيقة والمنحنيات بكل سهولة.

كما أن السيارة لديها قوة عزم دوران قد تصل حتى 385 نيوتن بكل متر، ويوجد بها من الداخل 8 مقاعد.

أما بالنسبة لوسائل الأمن والسلامة بداخل السيارة فيوجد العديد منها الوسائد الهوائية التي تكون ممتلئة بالهواء عند تصادم السيارة أو

وقعها أثناء الحوادث على الطرق لا قدر الله.

السيارة يوجد بها شاشة بسعة 9 أنش بالداخل، كما أن السيارة يوجد بها 14 سماعة ويوجد بالسقف فتحة والأبواب بها تعمل بشكل كهربائي.

تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أبرز الشركات التي تمتلك حقوق تمويل السيارات وقد وفرت للعملاء الكرام إمكانية

من أبرز الشركات التي تمتلك حقوق تمويل السيارات وقد وفرت للعملاء الكرام إمكانية تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022 بالكثير من الأنظمة، فقد حرصت على أن تقدن الكثير من طرق تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز 2022 بقسط شهري يبدأ من 60 شهر

وبعدة دفعات متنوعة، وتشترط دفع دفعة أولى قد تصل0 ريال سعودي، ومن المقرر أن تكون الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة بنحو84.240 ريال

على أن تكون نسبة الفائدة بمعدل 40%، كما أن المعدل السنوي بنسبة 24% وبتكاليف إصدار قد تبدأ 755 ريال وبإجمالي

ضريبة القيمة المضافة 42.230 ريال بمعدل 15%، وعلى أن يكون إجمالي السعر مضاف له الضريبة

قد تصل عرض السيارة بالأسواق بسعر 210.600 ريال سعودي.

أبرز العروض المتوفرة لتقسيط سيارة لاند كروزر 2022