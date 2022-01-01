الوحش الياباني الاكثر مبيعا.. تويوتا أف جي كروزر 2022 “Toyota FJ Cruiser” سيارة المستقبل في السعودية بمواصفات وامكانيات عالية

لكل من يتساءل بخصوص أسعار ومواصفات سيارة تويوتا أف جي كروز 2022 الجديدة المتوفرة حاليًا في سوق السيارات السعودي بأسعار تنافسية والمزودة بالعديد من الوسائل الترفيهية ووسائل الأمان التي تجعلك تفكر في اقتنائها أولًا، كما أن السيارة مصنعة بإمكانيات يمكنها من خلالها على جميع الطرق سواء الطرق السريعة أو الأراضي الوعرة، وفي مقالنا اليوم سنتناول أهم وأبرز عيوب السيارة الجديدة من تويوتا حتى نكون قد أوضحنا كل شيء بأمانة وصدق.

التصميم الخارجي جذاب مناسب لفئة الشباب أكثر من الكبار.

سعة المحرك تبلغ 4000 سي سي وقوته 268 حصان.

أقصى عزم دوران لمحرك السيارة هي 380 نيوتن لكل متر ومكون من 6 أسطوانات.

الفتيس الأوتوماتيكي مكون من 5 سرعات والسيارة تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.

قفل مركزي ويمكنها اختراق الرمال بسهولة.

أهم مواصفات سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022

المواد المصنعة منها المقصورة الداخلية أغلبها من المطاط الطري وكذلك يسهل تنظيفه ولا يضره الماء.

تحتوي من الخلف على باب واسع يساعد في تحميل المتاع بسرعة.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل الطريق.

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

دعم أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

منافذ USB وخاصية البلوتوث.

الدخول الذكي والتشغيل عن بعد.

ضعف ثبات السيارة خاصة عند السرعات العالية.

غير اقتصادية في استهلاك البنزين مقارنة بالسيارات التي في نفس الفئة السعرية.

التصميم الداخلي للمقصورة غير مبدع ولا يختلف كثيرًا عن الطرازات الأقدم.

تفتقر السيارة إلى العديد من وسائل الحماية والأمان التي توجد في السيارات المنافسة لها.

أسعار قطع غيار السيارة غالية ولكن يمكننا أن نبرر هذا العيب بانها لا تزال جديدة كليًا وغير متوفرة في جميع الأسواق.

مميزات تويوتا أف جي كروزر موديل 2022عيوب سيارة تويوتا أف جي كروزر موديل 2022أسعار سيارة تويوتا أف جي كروزر موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية في الفئات الأولى من السيارة حوالي 147,000 ريال سعودي ولم يتم الكشف عن أسعار الفئات الأعلى لأنها لا تزال موديل جديد كليًا.