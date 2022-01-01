الشديد وصل .. تويوتا يارس الجديدة 2022 Toyota Yaris تصميم فريد وامكانيات متطورة حديثة

الشديد وصل .. تويوتا يارس الجديدة 2022 Toyota Yaris سعر ومواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 يملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت من قبّل الأشخاص الراغبين في شراء سيارة جديدة على مواقع السيارات وخاصة بعد حلول عام 2022 ابتداءً من اليوم فهو عام انتشار السيارات التي تم إصدارها في أواخر العام الماضي 2021 لتنتشر في الأسواق المحلية والعالمية من العام الجاري في الربعين الأول والثاني من العام وسنوضح لكم أيضًا أبرز عيوب ومميزات السيارة وفقًا لأمانتنا التجارية حتى لا يشعر أي شخص بأنه تم خداعه.

سعة محرك السيارة تبلغ 1500 سي سي ومقترن بفتيس أوتوماتيكي من النوع CVT .

قوة محرك السيارة تبلغ 123 حصان وأقصى عزم دوران للسيارة هو 153 نيوتن لكل متر.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق نوعها ABS.

توزيع الفرامل إلكترونيًا من النوع EBD.

مساعدة الفرامل BA.

خاصية تثبيت السرعة التكيفية من النوع VSC

الطول : 3945 مللي متر.

العرض : 1695 مللي متر.

طول قاعدة العجلات : 2510 مللي متر.

ارتفاع السيارة : 1510 مللي متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض : 135 مللي متر.

حجم صندوق السيارة الخلفي يبلغ286 لتر.

تتمتع السيارة بموثوقية عالية حيث أنها يابانية الأصل والمنشأ.

خاصية كشف النقط العمياء ومراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

التشغيل الذي بالريموت الكنترول وليس مفاتيح السيارة.

المصابيح اضائتها قوية تعمل بتقنية الليد المضيئة LED المتطورة.

أداء محرك السيارة ضعيف نسبيًا مقارنة بالمنافسين.

السيارة غير ثابتة على العفشة الناعمة.

قيمتها التي تقدمها أقل من السعر المتوفرة به وخاصة مقارنة بالمنافسين.

الخامات المصنوع منها المقاعد والمقصورة الداخلية ليست بالجودة المطلوبة.

المقاعد الأمامية يتم التحكم بها مانيوالي.

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بالنسبة لأسعار أي سيارة تم إصدارها بأكثر من فئة فيختلف سعر هذه السيارة بحسب فئتها حتى وإن كانت من نفس النوع وجاءت أسعار سيارة يارس الجديدة موديل 2022 كالآتي:-