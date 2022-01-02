قوة وفخامة فوق الخيال.. سعر ومواصفات سيارة نيسان باترول 2022 Nissan Patrol في السعودية

لكل عشاق السيارات العالية ذات الأداء العالى والشكل الخارجي المميز وصاحبة البيئة، والتى تحتوى على عدة مميزات مجمعة فى هيكل واحد فعليك بسيارة نيسان باترول 2022، فهى من أفضل السيارات التى طرحتها الشركة اليابانية فى الأسبوع خلال الفترات الأخيرة فهى سيارة ذات دفع رباعى وأداء عالى ومرتفعة تناسب للسير فى الأماكن الصحراوية أو الطرقات الأكثر صلابة، فهى رياضية وعالية فى الأداء.

مواصفات محرك السيارة نيسان باترول 2022

تتميز سيارة Nissan Patrol 2022 بعدة مميزات سواء من الشكل الداخلى أو الخارجى، كما إنها تحتوى على محرك مميز ومبتكر وكذلك أنظمة الأمان فيها ذات جودة عالية، حيث تحتوى على إصدارين للمحركات بأداء فائق، ويتكون المحرك الأول من:

يتكون من 8 أسطوانات وبسعة 5,6 لتر. يولد المحرك قوة تصل إلى 400 حصان. يصل عزم الدوران داخل السيارة إلى 560 نيوتن/ متر. يتصل المحرك الخاص بها إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

فيما يتميز المحرك الثانى الخاص بسيارة نيسان باترول 2022 بالتالى:

مكون من 6 أسطوانات، وبسعة 4,0 لتر. يولد المحرك قوة تصل إلى 275 حصان. يصل عزم الدوران الخاص بالسيارة إلى 394 نيوتن/ متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

أنظمة الحماية من داخل السيارة

حرصت الشركة اليابانية على صناعة سيارة نيسان باترول 2022 بأنظمة حماية وأمان قوية ومبتكرة، لتوفير أفضل تجربة أمانة لقائد السيارة والراكبين من الداخل، وتتمثل أهم أنظمة الحماية فى السيارة كالتالى:

مزودة بنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).

تحتوى على نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA).

مزودة من الداخل بنظام مانع الانزلاق (TCS).

كما تحتوى على نظام تثبيت السرعة ProPilot من نيسان.

ومزودة سيارة نيسان بنظام تحذير مراقبة النقاط العمياء (BSM).

قد يهمك أيضًا

الشكل الداخلى للسيارة

تنفرد سيارة نيسان باترول 2022 بشكل داخلى مميز ومبتكر ومواصفات عالية الجودة من حيث التقنية والأنظمة الحديثة الغير تقليدية، كما إنها رياضية وصديقة البيئة، ومصنوعة من الجلد الطبيعى المتين، وتتيح الركوب لـ8 أشخاص، كما إنها مصنعة على أحدث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتعطى راحة ورافهية عالية لراكبيها، ومزودة من الداخل بالتالى:

اتصال بشبكة الـ WIFI بكل سهولة. مزودة بـ13 مكبر صوت. تحتوى على نظام صوتى فاخر BOSE. ومزودة بنظام ملاحة مبتكر GPS. تحتوى بداخلها على شاشة معلومات وترفيه لمسية 8 بوصة يمكن استخدامها بكل سهولة. متاح بداخلها خاصية الاتصال والشحن اللاسلكي. متوفر بداخلها نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو. وتحتوى على شاشة عدادات متقدمة 7 بوصة نظام ترفيه خلفي مع سماعة رأس لاسلكية.

سعر سيارة نيسان باترول 2022

يصل سعر سيارة نيسان باترول 2022 بالريال السعودي ما بين 201,100 – 337,599 ريال سعودي.