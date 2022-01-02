العملاقة الاسطورية وصلت.. سيارة هيونداي النترا 2022 الجديدة كليا في السوق

العملاقة الاسطورية وصلت.. سيارة هيونداي النترا 2022 أعلنت شركة هيونداي الكورية عن اصدار سيارة جديد أطلق عليها إلنترا 2022، وقد تتميز هذه السيارة بأنها مصممة بشكل سيدان عصرية وانيقة التي تتمتع بالشكل الرياضي الأنيق حيث أن السيارة تتمتع بمجموعة من المواصفات المميزة والإبتكارات الغاية في الدقة والأناقة، وهذا ما يتميز به المحرك والأداء العائلي المميز، وقد تتمتع السيارة بالمقصورة الداخلية الأنيقة والجذابة والرائعة تماما والتي تتمتع بالعديد من التكنولوجيا والتقنيات المختلفة والحديثة والمتطورة، وهذا فقد تم الإعلان عنها في الأسواق بأسعار رخيصة ومناسبة للكثير من الأشخاص من محبي هذا النوع وهذه المميزات تابعوا معنا كل مواصفات السيارة.

تتمتع السيارة بالمحرك القوي ونظام الدفع الامامي بالإضافة إلى ان السيارة تتميز بمحرك ذو سعة تصل إلى 1.6 لتر، حتى يتمكن من العمل على توليد 128 حصان.

وقد تمتلك السيارة مقدار 159 حصان وقد تتميز السيارة بأنها تعمل بالبنزين وقد تتميز بأنها تستهلك معدلات وقود 16.8 كم لكل لتر، وهذا بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على ناقل أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات مختلفة.

تتميز السيارة بأنها تحتوي على نظام قفل للأبواب يتم بطريقة آلية.

تحتيو السيارة على أربع وسادات هوائية من الامام وفي الخلف يحتوي على وسادتين.

كما أنه يحتوي على نظام تثبيت ذكي للسرعة

وتحتوي على نظام مراقبة للنقطة العماء ونظام تحذير مغادرة

كما أنها تحتوي على نظام مانع انغلاق الفرامل.