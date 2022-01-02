جوهرة كيا وصلت.. كيا ستينجر 2022 تتألق وتطلق سيارتها المتطورة الرياضية الاكثر شبابا بمواصفات خيالية

كشفت شركة كيا اليابانية مؤخرًا عن سيارة كيا ستينجر 2022 الجديدة والتي خطفت الأنظار بطابعها الرياضي الجذاب والخرافي وهي مناسبة أكثر لفئة الشباب وهي من أشهر السيارات من بداية العام الماضي وحتى الآن حيث أنها تحظى بمميزات رائعة متمثلة في المصابيح التي تضيء الطريق حيث أنها مصنوعة من مواد عالية الجودة وسنقدم لكم أهم مواصفات سيارة ستينجر الجديدة من كيا وأهم مميزات وعيوب السيارة وكذلك الأسعار المقدمة بها في الأسواق.

سعة محرك السيارة المكون من 4 سلندر تصل إلى 2000 سي سي والمتصلة بشاحن من النوع التوربيني بسعة تبلغ 3300 لتر

وفي الفئات العليا تم تقديم السيارة بمحرك أقوى تصل سعته 3500 سي سي مرتبط بنفس الشاحن التوربيني ولكن بقوة أكبر من الآخر بحوالي 3 حصان حيث تبلغ قوته 368 حصان.

مقاس الجنوط الرياضية للعجلات يبلغ 18 بوصة.

مصابيح أمامية بالليد المضيء نهارًا.

الدخول بدون استخدام المفاتيح (ببصمة اليد أو بالريموت الكنترول).

المحرك مغطى بغطاء مطلي بمادة الكروم اللامع.

دعم خاصيتي أبل كار بلاي والأندرويد أوتو الخاصين بالهواتف الذكية.

شبك أمامي لونه أسود عريض مكتوب على السيارة من أعلاه شعار شركة كيا اليابانية.

أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة كيا ستينجر 2022

عملية صيانة السيارة سهلة إلى حد كبير وقطع غيارها متوفرة في جميع أسواق السيارات سواء المحلية أو العالمية.

حجم ومساحة التخزين كبير وخاصة مع المقارنة مع السيارات المنافسة.

استهلاك السيارة من البنزين اقتصادي إلى أكبر درجة.

تسارع محرك السيارة خرافي.

مزودة بأقوى وأفضل المحركات في جميع فئات السيارة.

النظام الخاص بعرض المعلومات داخل السيارة يعد بطئ نسبيًا وخاصة في استجابته إلى المدخلات.

في المحركات من النوع V6 يستهلك المحرك وقود بكميات كبيرة.

غير مستقرة تمامًا عند السير على الأراضي السريعة والسرعات العالية.

جودة المواد التي تم تصنيع المقصورة الداخلية منها ليست بالجودة المتوقعة.

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر يبلغ 145.420 ريال سعودي.

في الفئات العليا تبدأ الأسعار من 187 ألف ريال سعودي في سوق السعودية.

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