السيارة الجبارة الواعرة.. جيب جراند شيروكي 2022 سيارة الطرق الصعبة بأقوي مواصفات وامكانيات خيالية

إليكم أهم مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كليًا حيث قامت شركة جيب لصناعة السيارات بالكشف عن سيارتها الجديدة والتي من المتوقع أن تظهر وتخترق أسواق السيارات في بداية الربع الأول ومنتصف الثاني من العام المقبل 2022 والتي تتميز بمواصفات متطورة استطاعت بإمكانياتها التفوق على الكثير من السيارات التي من نفس فئتها السعرية وسنوضح لكم بشكل تفصيلي أكثر أبرز مواصفات ومميزات وعيوب السيارة وكذلك أسعارها في سوق السيارات السعودي.

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022

يبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1368 سي سي وقوته الحصانية حوالي 170 حصان.

يبلغ أقصى عزم لمحرك السيارة 250 نيوتن لكل متر ومقترن بناقل حركة يعمل إلكترونيًا مكون من 9 سرعات.

يتكون المحرك من 4 أسطوانات و16 صبابة.

الدخول الذكي بدون استخدام مفاتيح وتشغيل السيارة عن بعد.

عدد مقاعد السيارة تبلغ 5 مقاعد حيث تسمح بالرحلات العائلية.

تبلغ أقصى سرعة حوالي 196 كيلو متر لكل ساعة.

تدعم خاصية Android Auto , Apple CarPlay.

تحتوي على 2 منفذ يو إس بي و AUX.

شاشات عرض المعلومات والترفيه مقاسها يبلغ 7 بوصة.

كشف النقطة العمياء.

يتم تزويد السيارة بالحقن الإلكتروني للبنزين.

خاصية الفرامل مانعة للانغلاق.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

تكييف الهواء داخل السيارة يتم تشغيله بالريموت الكنترول.

المقاعد يتم التحكم بها كهربيًا.

النوافذ الجانبية يتم غلقها وفتحها كهربيًا.

ارتفاعها عن الأرض مناسب خاصة عند السير على الأراضي الوعرة والطرق الضيقة.

قدرة السيارة على السحب كبيرة.

يمكنها السير بكل أريحية على الأراضي الوعرة.

نظام الترفيه والمعلومات المزودة به السيارة متطور وذكي.

مميزات سيارة جيب جراند شيروكي 2022

لا تحتوي في طرازاتها على أي طراز هجين.

قيادة السيارة مريحة بالنسبة للسائق.

حجم ومساحة تخزين السيارة ليس بالحجم المتوقع.

مقصورتها الداخلية مصنوعة من مواد ليست بالجودة المطلوبة.

عيوب سيارة جيب جراند شيروكي 2022أسعار سيارة جيب جراند شيروكي 2022 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي في الفئات الأولى من أسعار تترواح بين 99,900 و100 ألف ريال سعودي وتصل في فئاتها العليا إلى أسعار تتراوح بين 129 ألف إلى 130 ألف ريال سعودي.