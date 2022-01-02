أفضل 10 سيارات كهربائية 2022 في العالم ، تعتبر السيارات بشكل عام من أهم ما توصلت إلى اكتشافه التكنولوجيا، وتخضع صناعة السيارات للتطوير المستمر، ففي كل يوم جديد يتم اكتشاف العديد من الأفكار الحديثة، تعرف معنا في هذا المقال عن افضل السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى عدد من النقاط الخاصة بهذا الموضوع.

أفضل 10 سيارات كهربائية 2022 في العالم

اتجهت العديد من الشركات العالمية التي تعمل في صناعة السيارات في الآونة الأخيرة إلى تصنيع السيارات الكهربائية وفي خلال فترة وجيزة استطاعت تلك السيارات أن تحصل على مكانة عالية في الأسواق العالمية.

وصارت تنافس بشكل قوي من أجل إنتاج وإعداد سيارات كهربائية تحتوي على مواصفات عالية وقدرات مرتفعة والعديد من مميزات الرفاهية التي لا يمكن مقارنتها بأي نوع من السيارات الأخرى، بالإضافة إلى قدرتها على الأداء القوي.

في السنوات الثلاث الأخيرة الماضية ارتفعت نسبة مبيعات تلك السيارات بصورة كبيرة في الأسواق العالمية، نتيجة لتوفير الطاقة التي تستهلكها السيارات العادية وتقليل الضغط عليها، وما يترتب على ذلك أيضًا من تقليل التلوث البيئي الذي يحدث نتيجة للغازات الضارة التي تنتجها السيارات العادية.

بالإضافة إلى هذا فقد ازدادت شهرة وشعبية تلك السيارات في العديد من البلدان، وظهر الكثير من الموديلات التي تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية.

ويوجد بهذه الموديلات الكثير من أنظمة الأمان التي تعمل على حماية وسلامة الركاب والسائق أيضًا، وهي تعتبر من السيارات العائلية التي تتسع جميع أفراد الأسرة، كما أنه يوجد العديد من أنواع السيارات الكهربائية التي تتصف بأنها من أفضل الأنواع، والتي من أهمها ما يلي:

سيارة مرسيدس بنز EQS

تعتبر شركة مرسيدس من الشركات الألمانية القديمة التي تعمل في مجال تصنيع السيارات، وفي السنوات الأخيرة تطورت تلك الشركة، وبدأت في إنتاج السيارات الكهربائية التي تعرف باسم EQS.

يبلغ سعر هذا الموديل في ألمانيا 106,374 يورو، تساوي تلك القيمة 125,633 دولار أمريكي ، وفي المملكة العربية السعودية تبلغ 471,123 ريال سعودي.

بالإضافة إلى هذا هناك العديد من المميزات التي يتصف بها هذا النوع من السيارات، والتي من أهمها ما يلي:

تمتلك محركين كهربائيين، وهما المحرك الأول يعمل بقوة 329 حصان، وبعزم دوران 550 نيوتن/متر، والمحرك الثاني يعمل بقوة 516 حصان ويمتلك عزم دوران 828 نيوتن/متر.

يمكن لها أن تقطع في الشحنة الواحدة مسافة 770 كم.

من الممكن أن تقطع تلك السيارة في الساعة الواحدة سرعة 96 كم/ ساعة.

تحتوي على بطارية 108.7 كيلو وات.

تصل نسبة شحن تلك البطارية إلى معدل 80%، وتستغرق عملية الشحن مدة 35 دقيقة لا أكثر.

تعد من الشركات الألمانية الأصل، وهي تعد من الشركات التي تعطي لسياراتها لمسات سحرية متميزة، واستطاعت أن تثبت جدارتها في صناعة السيارات الكهربائية التي تعرف باسم IX.

تصل تكلفة تلك السيارة في ألمانيا إلى 300 يورو أي ما يساوي 92,305 دولار أمريكي، وتباع في المملكة العربية السعودية بثمن 346,143 ريال سعودي.

2. بي إم دبليو IX 2021المزايا

ويتصف هذا الموديل بالكثير من المميزات الرائعة، والتي من أهمها ما يلي:

تعمل محركاتها بقوة 500 حصان.

تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة.

تستطيع أن تقطع في الشحنة الواحدة مساحة 600 كم.

يتم شحن تلك السيارة بمعدل 80% في خلال 40 دقيقة فقط.

تستطيع أن تقطع مسافة 120 كم بمقدار شحن عشر دقائق.

3. تسلا S

تعتبر تلك الشركة من الشركات الأمريكية، وهي من الشركات العالمية التي تكتسح السوق بشكل ملحوظ، واستطاعت سياراتها أن تحظى على درجة قبول عالية من قبل العديد من المستهلكين حول العالم أجمع.

وهي من الشركات التي قامت بتقديم موديل السيارة الكهربائية للسوق، وتعد من أفضل 10 سيارات كهربائية.

تتراوح قيمة هذا الموديل بين سعر 131000 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 2043000 جنيه مصري، إلى سعر 150000 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 2340000 جنيه مصري.

بالإضافة إلى هذا يتميز هذا الموديل بالعديد من الصفات التي تميزه عن غيره من الموديلات المنافسة، والتي من أهمها ما يلي:

تعمل سيارات تسلا إس بقوة 380 حصان.

تصل السرعة القصوى لها إلى 192 كم/ساعة.

تستطيع أن تقطع مسافة 100 كيلو متر في مدة 5.9 ثواني.

تقطع في الشحنة الواحدة ما يقارب من 640 كم.

أصدرت تلك الشركة سيارتها التي تعمل بالطاقة الكهربائية في السوق العالمي للسيارات، وهي تعد من التصميمات الحديثة والمتطورة.

ويعتبر هذا النوع من الموديلات الأولى من نوعها في تمثيل التصميم الجديد.

تبلغ تكلفة هذا الموديل سعر 58500 دولار أمريكي، وتباع في السوق السعودي بسعر 22000.

4. كيا EV6المزايا

وتتميز تلك السيارة بعدد من المميزات التي تمكنها من الحصول على مكانة عالية في سوق السيارات، والتي من أهمها ما يلي:

تعمل محركات تلك السيارة بقوة 577 حصان.

تستطيع أن تقطع في الشحنة الواحدة مسافة 510 كيلومتر.

تحتوي على بطارية تعمل بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة.

يتوافر هذا الموديل بنسختين، وهما الدفع الرباعي، والدفع الخلفي، وتعتبر تلك الميزة من أهم المميزات التي تعرف بها سيارات كيا EV6 في السوق.

5. هيونداي ايونيك 5

هي من الشركات الكورية الأصل والتي أثبتت نجاحها في صناعة السيارات الكهربائية.

تصل تكلفة هذا الموديل إلى قيمة 295 دولار أمريكي أي ما يساوي 196106 ريال سعودي .

ويتميز موديل تلك السيارات بالمميزات القادمة:

تعمل محركاتها بقوة تتراوح ما بين 215 إلى 302 حصان.

تقطع في الشحنة الواحدة مسافة 470 كم.

متوفر بالأسواق بالدفع الرباعي والدفع الخلفي.

6. نيسان أريا

تعد من الشركات اليابانية الأصل، وهي من أشهر الشركات التي تعمل في صناعة السيارات الكهربائية.

من المقرر أن يتم بيع هذا الموديل بسعر 41845 جنيه إسترليني.

مميزاتها

ويتميز هذا الموديل بالمميزات التالية:

تعمل محركاتها بقوة 215 حصان، وقوة عزم 300 نيوتن/متر.

سعة البطارية التي توجد بداخلها تبلغ 87 واط/ساعة.

في الشحنة الواحدة تقطع مسافة 500 كم.

تصل السرعة القصوى لها إلى 159 كم/ساعة.

7. هوندا SUV E

استطاعت تلك الشركة أن تحتل المرتبة الثانية في صناعة السيارات الكهربائية، وهي تعد من أفضل 10 سيارات كهربائية.

يباع ذلك الموديل في السوق المحلي بسعر 649 ألف جنيه.

المزايا

بالإضافة إلى هذا يتصف هذا الموديل بالكثير من المميزات، والتي من أهمها ما يلي:

في الشحنة الواحدة تقطع مسافة 220 كم.

تعمل المحركات الكهربائية المتواجدة بها بقوة 136 حصان.

8. بورش تايكان كروس توريزمو

تعتبر من الشركات الألمانية المنشأ، وفي السنوات الأخيرة تمكنت من اختراق السوق بسيارتها الكهربائية، وتبدأ تكلفتها من سعر 90900 دولار أمريكي.

مزاياها

تتصف بالمميزات التالية:

تعمل المحركات بقوة 460 حصان.

تصل السرعة القصوى لها 250 كم/ ساعة.

في الشحنة الواحدة تقطع مسافة 450 كم.

9.اودي إي ترون GT

تعد من أفضل 10 سيارات كهربائية 2022 في العالم والتي استطاعت أن تبهر العالم، وتمكنت من صناعة الموديل الكهربائي الذي أثبت نجاحه في السوق.

تبدأ تكلفة تلك السيارة بموديل 99900 دولار أمريكي، أي ما يساوي 375 ريال سعودي.

المزايا

ويتميز هذا الموديل بما يلي:

تعمل المحركات بقوة 590 حصان.

تحتوي على بطارية تعمل بقوة 85 كيلو وات.

في الشحنة الواحدة تقطع مسافة 383 كم.

10.فولكس فاجن ID .Buzz ميكروباص

تعتبر تلك الشركة أيضًا من الشركات الألمانية، حيث استطاعت تلك الشركة أن تقوم بتصميم سيارة ميكروباص تعمل بالكهرباء، والتي تعد من أحد أفضل 10 سيارات كهربائية 2022 في العالم.

المزايا

بالإضافة إلى هذا يتصف هذا الموديل بتوافر الكثير من المميزات به، والتي من أهمها ما يلي:

تستطيع أن تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال خمس ثواني فقط في الساعة.

تعمل محركاتها الكهربائية بقوة 374 حصان.

وفي نهاية هذا المقال نكون وضحنا لكم أفضل 10 سيارات كهربائية، بالإضافة إلى توضيح مميزات وسعر كل موديل منهما على حدى، وتعتبر السيارات الكهربائية من الموديلات الحديثة التي استطاعت أن تستحوذ على مكانة عالية في السوق العالمي لصناعة السيارات.