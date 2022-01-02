الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا أفالون 2022 سيارة المستقبل من الطراز الانيق الفاخر بمواصفات جبارة

قامت شركة تويوتا اليابانية والعالمية الرائدة في صناعة السيارات بالكشف عن أفضل السيارات السيدان المقدمة حديثًا من تويوتا وهي سيارة تويوتا أفالون 2022 والتي تندرج ضمن فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة المهام والاستخدامات، وقامت بالكشف عنها منذ عدة أيام والتي ستنتشر بكثرة في جميع أسواق السيارات المحلية والعالمية في بداية الربع الأول من عام 2022 في أسواق اليابان والربع الثاني في باقي أسواق السيارات الأخرى.

تخلت هذه الفئة عن خاصية الدفع الكلي كما في الفئات الأقدم.

مزودة بأفضل وسائل السلامة والحماية.

جهاز يرصد النقطة العمياء والتحذير الإلكتروني من أي زحام خلفي.

مساحة المقصورة الداخلية كبيرة وواسعة ومريحة.

اقتصادية إلى درجة كبيرة في استهلاك البنزين.

تسارع المحرك قوي وخاصة بالنسبة للسيارات المنافسة لها من نفس الفئة.

تحتوي على أفضل وسائل الترفيه.

المكبرات الصوتية من النوع JBL ومكون من 14 مكبر صوتي.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والوسائط الترفيهية مقاسها 9 إنش وتعمل باللمس.

نظام الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

سعة محرك السيارة تصل إلى حوالي 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته الحصانية تبلغ حوالي 305 حصان.

الناقل الحركي الأوتوماتيكي مكون من 8 سرعات و6 أسطوانات ويعمل بنظام الدفع الأمامي.

مزودة بمحرك آخر أقل سعة 2500 سي سي (2.5 لتر) ومكون من 4 أسطوانات.

أبرز الإمكانيات الموجودة في سيارة تويوتا أفالون 2022 ومميزاتها

سعر سيارة تويوتا أفالون الجديدة موديل 2022

تبدأ أسعار سيارات تويوتا اليابانية من النوع أفالون موديل 2022 سعر يبدأ من 36,375 دولار أميركي في أسواق الولايات المتحدة الأميركية.

سعر السيارة يعد أغلى بكثير من سعر السيارات التي تتمتع بنفس المواصفات والتي من المفترض أنها تنافسها في السوق.

مساحة الرأس الخاصة بالمقاعد الخلفية أقل من المتوقع.

تصميمها غير مفضل لبعض الأشخاص حيث أنه جرئ بالرغم من أنه مميز وجذاب.

مساحة التخزين لا تحتوي على خيارات متعددة.

حجم الصندوق الخلفي لحمل المتاع أقل من المتوقع من سيارات تويوتا اليابانية.

التعديلات على هذه الفئة من السيارات ليست كثيرة حيث أنها لا تختلف كثيرًا عن سيارات الفئات السابقة لها.

الشبك الأمامي للسيارة كبير نسبيًا وغير لطيف.

عيوب سيارة تويوتا أفالون الجديدة