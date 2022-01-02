الحلوة وصلت.. سيارة تويوتا فينزا الحديثة أسطورة في سوق السيارات بمواصفات وامكانيات ولا في الاحلام

تعد سيارة تويوتا فينزا 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تنتمي لفئة سيارات الـ SUV متعددة المهام التي قدمتها شركة تويوتا اليابانية في أواخر عام 2021 ليتم تقديمها في جميع أسواق السيارات في بداية العام المقبل بعد ساعات قليلة 2022، وتتميز السيارة بمواصفات متميزة تمكنت من خلالها التفوق على السيارات المنافسة لها في السوق بنفس الفئة السعرية وسنوضح بالتفصيل أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها في اسواق السعودية للسيارات.

حجم موتور السيارة يبلغ 2500 سي سي (2.5) ومرتبط محركين كهربيين.

قوة الموتور والمحركات الكهربائية تبلغ 219 حصان ومعدل استهلاك البنزين 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر.

تعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات.

خاصية تتبع مسار السيارة وحركة المرور والتعرف على الإشارات.

تحتوي على عوارض أوتوماتيكية من الأعلى.

كاميرا تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل نواحي السيارة.

خاصية مراقبة النقطة العمياء ومعرفة علامات الطريق.

تحتوي من الأعلى على فتحة من السقف بانورامية.

أهم مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022

استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي إلى اكبر درجة.

المقاعد والمفارش الموجودة داخل المقصورة الداخلية للسيارة ليست بالجودة المطلوبة.

المقصورة تفتقر للإبداع والتطور.

تحتوي على أفضل وسائل الأمان والترفيه.

أكثر من منفذ USB.

خاصية Apple CarPlay لدعم الاتصال بالهواتف الذكية.

نظام الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

راديو يعمل بالأقمار الصناعية.

دعم خاصية هواتف الأندرويد “Android Auto”.

النظام الخاص بمساعدة السائق عند القيادة والذي يعرف باسم “أمازون أليكسا”.

شاشة عرض وسائط المعلومات والترفيه سريعة الاستجابة وتعمل باللمس.

مميزات تويوتا فينزا 2022

حجمها صغير بالنسبة لكونها سيارة دفع رباعي للرحلات العائلية.

تسارع المحرك ضعيف.

قدرة السيارة على الأراضي الوعرة ضعيفة.

عيوب تويوتا فينزا 2022أسعار السوق السعودية الخاصة بسيارة تويوتا فينزا 2022

تختلف أسعار السيارة الواحدة في سوق السيارات السعودي بحسب الفئة والإمكانيات وتتمثل أسعارها فيما يلي:-