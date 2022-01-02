الحلوة وصلت.. سيارة تويوتا فينزا الحديثة أسطورة في سوق السيارات بمواصفات وامكانيات ولا في الاحلام

تعد سيارة تويوتا فينزا 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تنتمي لفئة سيارات الـ SUV متعددة المهام التي قدمتها شركة تويوتا اليابانية في أواخر عام 2021 ليتم تقديمها في جميع أسواق السيارات في بداية العام المقبل بعد ساعات قليلة 2022، وتتميز السيارة بمواصفات متميزة تمكنت من خلالها التفوق على السيارات المنافسة لها في السوق بنفس الفئة السعرية وسنوضح بالتفصيل أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها في اسواق السعودية للسيارات.أهم مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022
- حجم موتور السيارة يبلغ 2500 سي سي (2.5) ومرتبط محركين كهربيين.
- قوة الموتور والمحركات الكهربائية تبلغ 219 حصان ومعدل استهلاك البنزين 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر.
- تعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات.
- خاصية تتبع مسار السيارة وحركة المرور والتعرف على الإشارات.
- تحتوي على عوارض أوتوماتيكية من الأعلى.
- كاميرا تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل نواحي السيارة.
- خاصية مراقبة النقطة العمياء ومعرفة علامات الطريق.
- تحتوي من الأعلى على فتحة من السقف بانورامية.
مميزات تويوتا فينزا 2022
- استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي إلى اكبر درجة.
- المقاعد والمفارش الموجودة داخل المقصورة الداخلية للسيارة ليست بالجودة المطلوبة.
- المقصورة تفتقر للإبداع والتطور.
- تحتوي على أفضل وسائل الأمان والترفيه.
- أكثر من منفذ USB.
- خاصية Apple CarPlay لدعم الاتصال بالهواتف الذكية.
- نظام الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.
- راديو يعمل بالأقمار الصناعية.
- دعم خاصية هواتف الأندرويد “Android Auto”.
- النظام الخاص بمساعدة السائق عند القيادة والذي يعرف باسم “أمازون أليكسا”.
- شاشة عرض وسائط المعلومات والترفيه سريعة الاستجابة وتعمل باللمس.
عيوب تويوتا فينزا 2022
- حجمها صغير بالنسبة لكونها سيارة دفع رباعي للرحلات العائلية.
- تسارع المحرك ضعيف.
- قدرة السيارة على الأراضي الوعرة ضعيفة.
تختلف أسعار السيارة الواحدة في سوق السيارات السعودي بحسب الفئة والإمكانيات وتتمثل أسعارها فيما يلي:-
- بلغ سعر الفئة الأولى من السيارة “فئة LE” سعر 126 ألف و200 ريال سعودي.
- بينما الفئة الثانية “فئة XLE” بدأت أسعارها من 140 ألف ريال سعودي.
- والفئة الأخيرة من السيارة “فينزا ليمتد” بلغت أسعارها في السوق السعودية حوالية 153 ألف و700 ريال سعودي.
الوسوم
تعد سيارة تويوتا فينزا 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تنتمي لفئة سيارات الـ SUV متعددة المهام التي قدمتها شركة تويوتا اليابانية في أواخر عام 2021 ليتم تقديمها في جميع أسواق السيارات في بداية العام المقبل بعد ساعات قليلة 2022، وتتميز السيارة بمواصفات متميزة تمكنت من خلالها التفوق على السيارات المنافسة لها في السوق بنفس الفئة السعرية وسنوضح بالتفصيل أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها في اسواق السعودية للسيارات.أهم مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022
- حجم موتور السيارة يبلغ 2500 سي سي (2.5) ومرتبط محركين كهربيين.
- قوة الموتور والمحركات الكهربائية تبلغ 219 حصان ومعدل استهلاك البنزين 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر.
- تعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات.
- خاصية تتبع مسار السيارة وحركة المرور والتعرف على الإشارات.
- تحتوي على عوارض أوتوماتيكية من الأعلى.
- كاميرا تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل نواحي السيارة.
- خاصية مراقبة النقطة العمياء ومعرفة علامات الطريق.
- تحتوي من الأعلى على فتحة من السقف بانورامية.
مميزات تويوتا فينزا 2022
- استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي إلى اكبر درجة.
- المقاعد والمفارش الموجودة داخل المقصورة الداخلية للسيارة ليست بالجودة المطلوبة.
- المقصورة تفتقر للإبداع والتطور.
- تحتوي على أفضل وسائل الأمان والترفيه.
- أكثر من منفذ USB.
- خاصية Apple CarPlay لدعم الاتصال بالهواتف الذكية.
- نظام الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.
- راديو يعمل بالأقمار الصناعية.
- دعم خاصية هواتف الأندرويد “Android Auto”.
- النظام الخاص بمساعدة السائق عند القيادة والذي يعرف باسم “أمازون أليكسا”.
- شاشة عرض وسائط المعلومات والترفيه سريعة الاستجابة وتعمل باللمس.
عيوب تويوتا فينزا 2022
- حجمها صغير بالنسبة لكونها سيارة دفع رباعي للرحلات العائلية.
- تسارع المحرك ضعيف.
- قدرة السيارة على الأراضي الوعرة ضعيفة.
تختلف أسعار السيارة الواحدة في سوق السيارات السعودي بحسب الفئة والإمكانيات وتتمثل أسعارها فيما يلي:-
- بلغ سعر الفئة الأولى من السيارة “فئة LE” سعر 126 ألف و200 ريال سعودي.
- بينما الفئة الثانية “فئة XLE” بدأت أسعارها من 140 ألف ريال سعودي.
- والفئة الأخيرة من السيارة “فينزا ليمتد” بلغت أسعارها في السوق السعودية حوالية 153 ألف و700 ريال سعودي.