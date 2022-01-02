تحديث.. دليل شامل عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022

نوفر لكم عبر ثقفني، دليل شامل يضم أحدث عروض سيارات بالتقسيط بسعر الكاش 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث تهتم شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين وغيرهم في التعرف على العروض الجديدة الخاصة بسيارات التقسيط بسعر الكاش، والتي تقدمها العديد من شركات ومعارض السيارات في المملكة، ومع انطلاق السنة الجديدة يترقب العملاء والزبائن أحدث العروض المقدمة لهذا العام الجديد، حيث يتم عرض قوائم بالسيارات المختلفة والمتنوعة سواء سيارات كيا أو هيونداي، ويسعى العديد من العملاء إلى اقتناء وشراء سيارة حديثة بالتقسيط بدون فوائد، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على العروض الجديدة والحديثة في السعودية.

دليل عروض تقسيط السيارات بسعر الكاش 2022

تستغل شركات ومعارض السيارات كافة المناسبات على مدار العام من أجل تقديم عروض على شراء السيارات تقسيط بسعر الكاش، ويعد قدوم العام الجديد مناسبة مهمة تسعى شركات السيارات المختصة ببيع السيارات من خلالها إلى تقديم عروض متعددة ومتنوعة، وذلك من أجل جذب واستقطاب العملاء من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتتسابق الشركات جميعها إلى توفير عروض ميسرة وسهلة إلى الراغبين من العملاء في شراء السيارات، ونظرا لأن هناك جزءا من الناس لا يستطيع أن يقوم بشراء السيارة كاش، تقوم عدد من الشركات ببيع هذه السيارات تقسيط بسعر الكاش وبدون فوائد على الطريقة الاسلامية، لذلك يلجأ العملاء إلى شراء سياراة بتقسيط مريح.

عروض عبد اللطيف جميل للتقسيط 2021

تعد شركات عبد اللطيف جميل من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في شراء وبيع السيارات، كما تقوم أيضا الشركة بشراء السيارة الخاصة بك ومنحك سياراة جديدة، أيضا هناك العديد من السيارات المستعملة التي يمكن شراؤها، وسنتعرف الآن على العروض الجديدة الخاصة بعام 2022 التي تقدمها شركات عبد اللطيف على السيارات.

عرض على سيارة Askan Smart 1.4 2022، يمكن دفع القسط الشهري بقيمة 1041 ريال، وتكون فترة السداد على مدار 60 شهر.

عرض سيارة أكسنت 2022 سمارت بلس، تبلغ قيمة القسط الشهري 1094، والسداد يكون على مدار 60 شهر.

عروض Hyundai Elantra 2022 (SMART)، قيمة القسط الشهري 1295 ريال، وتبلغ فترة السداد 60 شهر.

عروض Hyundai Elantra 2022 (SMART)، بقسط شهري يبلغ 1295 ريال وفترة سددا 60 شهر.

سيارة هيونداي سوناتا 2022 (ذكي)، بقسط شهري نحو 1810 ريال، وتصل فترة السداد 60 شهر.

سيارة هيونداي سوناتا 2022 (سمارت +)، قيمة القسط الشهري 1985 ريال، وفترة السداد على مدار 5 سنوات.

سيارة Hyundai Creta 2022 (Smart)، قيمة القسط الشهري 1326، وفترة السداد 5 سنوات.

سيارة Hyundai Creta 2022 (SMART Plus) بقيمة قسط شهري 1336 ريال، وتصل فترة السداد لخمس سنوات.

عرض هيونداي سانتا في 2022 (سمارت 2.5) القسط الشهري يبلغ 2052 ريال سعودي وتصل فترة السداد لخمس سنوات.

عروض سيارات بالتقسيط تويوتا 2022

ننشر لكم جميع عروض على سيارات تويوتا للعام الجديد 2022 ، حيث يمكن شراء هذه السيارات بالتقسط المريح، واليكم قائمة بجميع السيارات المعروض.

تويوتا يارس 2022، يبدأ سعر السياراة من 45900 ريال، وقسط شهري 938 ريال. سيارة تويوتا أفانزا 2022، ويبلغ ثمن السيارة 58300 ريال، وقيمة القسط الشهري 1086 ريال. تويوتا راش 2022، الثمن نحو 62600 ريال، والقسط الشهري 1140 ريال سيارة 2022 تويوتا كورولا، يبدأ سعر السيارة من 64600 ريال، أجرة 1،152 ريال سيارة تويوتا كورولا كروس 2022، يبلغ سعرها 72.700 ريال، أجرة 1،454 ريال تويوتا C-HR 2022، وسعر السيارة 88.400 ريال، والفسط الشهري 1،682 ريال سيارة تويوتا إنوفا 2022 السهر 9000 ريال والرسم 1639 ريال. سيارة تويوتا RAV4 2022، السعر 89 ألف و500 ريال والرسم 1790 ريال.

عروض سيارات بالتقسيط بسعر الكاش من البنك الأهلي

يوفر البنك الاهلي العديد من العروض الخاصة بشراء السيارات بالتقسيط بشعر الكاش، وتضم العروض عدد من الشركات المعروفة والمميزة، وأبرزها شركة تويوتا، حيث يمكن لكم الحصول على أحد السيارات التالية وهي، تويوتا برادو، تويوتا ياريس، تويوتا كامري، تويوتا راش، تويوتا إنوفا، تويوتا كورولا، تويوتا CHR.