الوحش الكوري وصل… هيونداي سنتافي 2022 سيارة العائلية الفخمة بمواصفات ومميزات جبارة

الوحش الكوري وصل… هيونداي سنتافي 2022 واحدة من السيارات الموجودة في السوق المصري والسعودي والعربي، وقد تتميز بأنها تضم مجموعة من التقنيات والأدوات والمكونات الأساسية التي تجعلها تنافس جميع السيارات في السوق حيث تحتوي السيارة على العديد من المواصفات الستاندر المميزة وتعمل بالبنزين وهذا بالإضافة إلى أن السيارة مزودة بمحرك حجمه 2.5 وقد تتميز بأنها تحتوي على عدد أربع سلندرات وتتميز بالدفع الرباعي وتعمل بشكل اوتوماتيكي وهذا بالإضافة إلى أن السيارة مزودة بالعديد من وسائل الراحة والأمان .

تتوفر السيارة بالعديد من وسائل الأمان التي تحتوي عليها السيارة والتي تتمثل في نظام الزحف والوسائد الهوائية التي توجد في المقصورة الأمامية

بالإضافة إلى نظام المراقبة الموجود في السيارة ونظام النزول من المنحدرات وفرامل تلقائية وأحزمة امان وفرامل يد حديثة ومتطورة.

بالإضافة إلى أن سيارة هيونداي سنتافي Smart 2022تتميز بأنها تحتوي على فتحات تكييف ومقاعد تتميز بأنها قابلة للطي وزجاج كهربائي وبعض الأوامر الصوتية.

كما ان السيارة تحتوي على بصمة خاصة بالتشغيل وتحتوي على إمكانية التشغيل عن بعد ومقاعد مخملة وطريقة للتحكم يدوية وتضم وضعيات مختلفة للقيادة ومثبت للسرعة

كما أنها تحتوي على إمكانية فتح الأبواب باستخدام الريموت والتحكم في الدريكسيون عالي الجودة ومزودة بالعديد من التقنيات الدقيقة منها البلوتوث وكاميرا خلفية ومدخل خاف باليو اس بي.