أسطورة السيارات … سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية الجديدة كليا بمواصفات ومميزات جبارة سيارة ولا في الاحلام

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية الجديدة كليا بمواصفات ومميزات جبارة، سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة 2022 التي قد تم طرحها من قبل الشركة العالمية سوزوكي وأصبحت واحد من أبرز أنواع السيارات الجديدة التي تتوفر بسوق السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من أكثر أنواع السيارات طلب وإقبال، نظراً لأن السيارة تتمتع بقدرتها على السير بالطرق الواعرة والرملية، ويوجد بها الكثير من المزايا والمواصفات الرائعة، ويريد العديد من الأشخاص في السعودية اقتنائها، لذا نحن اليوم سوف نتعرف معاً على أهم مواصفات السيارة والأسعار الخاصة بها.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية

تمتلك السيارة العديد من المواصفات التي تجعلها متميزة للغاية ومن أهم مواصفات السيارة:

تستخدم السيارة وقود بمعدل 5.5 لتر على كل 100 متر وقد تصل سعة الخزان وقد تصل سعة خزان الوقود حوالي 47 لتر.

يوجد بالسيارة ناقل حركة أتوماتيك يعمل بـ 4 سرعات مختلفة، وذات قوة عزم دوران 156 نيوتن متر.

تحتوي السيارة على حوالي 16 صبابة وتعمل بسرعة قصوى قد تصل حتى 180 كيلو متر لكل ساعة.

مساحة قاعدة إطارات السيارة تبلغ نحو 2.500 متر مربع.

السيارة مزودة بحوالي 6 وسائد هوائية بأنظمة أمان متنوعة.

يوجد داخل سيارة سوزوكي فيتارا 2022 مصابيح ضبابية أمامية ليد مع وجود فتحة بانوراميه بالسقف، وتتميز بوجد زجاج معتم.

مصابيح ضبابية أمامية ليد مع وجود فتحة بانوراميه بالسقف، وتتميز بوجد زجاج معتم. طول السيارة حوالي 4.42 متر ولكن العرض يكون حوالي 1.82 متر، أما بالنسبة لارتفاع السيارة يكون نحو 1.71 متر.

تدعم السيارة ميزة جديدة للدخول بطريقة ذكية إلى جانب توفير جهاز انذار متعلق بحماية السيارة ضد السرقة.

سيارة سوزوكي تدعم العمل بنظام الأندرويد وأيضاً آبل كار بلاي.

يوجد بالسيارة شاشة عرض لجميع الوسائط الترفيهية المتنوعة.

السيارة تتمتع بنظام فرامل ضد الانغلاق.

حتى الآن لن تنتشر السيارة بشكل كبير بالمملكة العربية السعودية، ولكن الفئة الأولى من السيارة متوفرة بالسوق السعودي بسعر 77 ألف جنيه، ومتوسط السعر 85 ألف ريال سعودي، كما أن يبلغ سعر موديل سيارة سوزوكي فيتار الأغلى سعراً نحو 110 ألف ريال سعودي وبعض المعارض يصل السعر بها حتى 124 أف ريال سعودي.

أسعار سيارة سوزوكي 2022 في السعودية