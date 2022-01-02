الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا هايلوكس 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

مواصفات واسعار سيارة تويوتا هايلوكس نتحدث عنها في هذا المقال وبالنسبة للسعر وتكلفة الشراء فسنقوم بالعرض لها حيث يتساءل عنها الكثير من الراغبين في الشراء لهذا النوع من الموديلات الشهيرة من السيارات الحاملة للماركة العالمية تويوتا، وفيما يأتي أهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة من نوع تويوتا هايلوكس للعام الحالي الجديد حيث تمتاز السيارة بالعديد من التحديثات والتي قد حرص المختصين بتصنيع وتطوير سيارة هايلوكس بإضافتها على السيارة وإليكم البيان الكامل عن المواصفات التي تخص سيارة تويوتا هايلوكس.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا هايلوكس 2022

المواصفات مع بيان باسعار سيارة تويوتا هايلوكس 2022 يهم قطاع كبير من محبي التعرف على كل جديد بعالم السيارات الممتلئ بالكثير من التجديدات والتحديثات، وعن المواصفات نتحدث بالتفصيل فيما يأتي مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس 2022

أهم المواصفات للسيارة تويوتا هايلوكس 2022 نتطرق لها عبر النقاط القادمة:

السيارة يمتاز محركها بالقوة والتي تعدل مائتي وأربعة حصان.

عزم دوران محرك سيارة من نوع تويوتا هايلوكس حوالي خمسمائة نيوتن لكل متر.

السرعة القصوى لهذا الموديل المتميز هايلوكس من تويوتا يصل لنحو مائة وثمانين كيلو متر لكل ساعة.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة يتوفر بنوعيه العادي اليدوي والنوع الأوتوماتيك.

السيارة من النوع البيك آب المتوسط في حجمه.

التصميم الخاص بالسيارة يعد ممتاز بالقوة والمتانة مع توفر الحواف باللون الأسود.

التصميم الخاص بالسيارة يعد ممتاز بالقوة والمتانة مع توفر الحواف باللون الأسود. المصابيح النهارية من الوع الليد.

الفرامل التي تمنع الانغلاق والتي تجعل السائق للسيارة قدرة كبيرة على أن يسيطر جيدًا أثناء قيادتها.

التسارع لتلك السيارة يبلغ مداه خلال خمسة عشر ثانية.

الوزن للسيارة يتراوح ما بين ألف وأربعمائة إلى ألف وتسعمئة كيلو جرام.

السعة الخاصة بالصندوق المتوفر بالسيارة من الخلف تبلغ تسعمائة لتر.

أسعار سيارة تويوتا هايلوكس 2022

أسعار سيارة تويوتا هايلوكس 2022 يرغب الكثير من المشترين ممن يعرفون قيمتها وتجهيزاتها التعرف على السعر الخاص بها والسيارة التي تعمل بالديزل من النوع هايلوكس جي إلى بالسعر الذي يبلغ سبعة وثمانين ألف ريال، والتي تعمل بالبنزين بالسعر واحد وتسعين ألف ريال سعودي.