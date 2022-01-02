“toyota innova 2022” قنبلة العام الجديد تويوتا تصدر آخر سيدان من أفالون 2022 سعر ومواصفات تويوتا أفالون في السعودية

الشركة اليابانية تويوتا أطلقت تويوتا أفالون 2022 في الأسواق، لأنها مركبة بها العديد من الميزات التي تجعلها مرغوبة مما جعلها أكثر تميزًا وجاذبية مجهزة بالعديد من المميزات لعشاق السيارات الأنيقة والفخمة ، تم تحديث السيارة من حيث المظهر الداخلي والخارجي بطرازها الشهير تويوتا أفالون 2022 ، والذي يأتي مع بعض الابتكارات الجديدة ولكنه يلغي نظام الدفع الرباعي حيث تعمل تويوتا على آخر خط من طراز أفالون لبعض الوقت، وقد تم الإعلان عنها رسميًا منذ الكشف عنها كنموذج 2022 وهو إصدار جديد من أفالون مع لمسات فريدة من نوعها ، بالإضافة إلى لون أسود فريد فقد خضعت لعدة تغييرات، بما في ذلك إزالة نظام الجر المتكامل وإضافة العديد من ميزات الأمان القياسية الجديدة، مثل منظم السرعة مع الرادار الديناميكي، وشاشة الزاوية الميتة، وتنبيه حركة المرور الخلفية من بين التغييرات والتعديلات الرئيسية في هذا الإصدار.

تويوتا تصدر آخر سيدان من أفالون 2022

تتمتع تويوتا أفالون 2022 بنفس القدرات القياسية للموديل السابق لتعطي مظهر أكثر أناقة وجاذبية، تنتمي تويوتا أفالون 2022 إلى فئة البرلاين فهي واحدة من أفضل السيارات العائلية التي يفضلها الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، نظرا لما تحمله من تقنيات حديثة ومتطورة، وهي متوفرة في السوق وتتميز السيارة بتصميمها الخارجي الذي يشتمل على ساق أمام عدة مناطق بالإضافة إلى نظام فرملة رباعي الأداء يتم تشغيل تويوتا أفالون 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات بإزاحة 3500 سم 3 ، قادرة على إنتاج 297 حصانًا و 362 نيوتن متر ، وتتزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي مع دفع أمامي تعتبر Toyota Innova 2022 واحدة من أفضل السيارات العائلية في العالم. فيما يلي بعض ميزات تويوتا انوقا 2022.

مواصفات تويوتا أفالون2022

– المركبة مزودة بنظام دفع خلفي كما تتميز السيارة بأداء ديناميكي لتوفير تجربة قيادة أفضل.

– تتمثل إحدى ميزات السيارة في تصميمها الداخلي الفسيح الذي يمكن أن يستوعب عددًا كبيرًا من الأشخاص.

.- يبلغ وزن السيارة حوالي 2390 كجم ويبلغ طولها 4.735 مترًا ، وعرضها 1.83 مترًا ، وارتفاعها 1.48 مترًا ، وطولها 2.75 مترًا.

– السيارة مزودة بمصابيح أمامية جديدة من نوع LED، ومصابيح دقيقة تعمل في النهار، السيارة مزودة بمصابيح خلفية بتقنية LED ومضادة للضباب على شكل مثلث صغير.

تتميز Toyota Innova 2022 أيضًا بلمسات سوداء حول النوافذ ومرايا الرؤية الخلفية ومقابض الأبواب الرمادية.

– السيارة مزودة بعدد من ميزات الأمان والسلامة ، بما في ذلك كاميرا الرؤية البانورامية بزاوية 360 درجة كما ان نظام الفرامل المانعة للعرقلة.

– يأتي Innova 2022 بثلاثة خيارات للمحرك ، وكلها متصلة بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع دفع خلفي.

– تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر (2000 سم مكعب) وقوة 139 حصان.

سعر تويوتا أفالون 2022

ويبدأ سعر تويوتا أفالون موديل 2022 الموديل الجديد والذي يُقدر بنحو 31 ألف دولارًا أمريكيًا، أما بالأسواق السعودية يبلغ 145 ألف ريال سعودي، كما بلغ سعرها بدولة قطر حوالي 160 ألف ريال قطري.