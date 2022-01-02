سفينة الصحراء.. سوزوكى جيمنى 2022 في السعودية بتقنيات جديدة ومواصفات واسعار جبارة

سفينة الصحراء.. سوزوكى جيمنى 2022 في السعودية ، تطرح سوزوكي سيارتها الجديدة لهذا العام فهي تكون من السيارات الضخمة التي تزيد سوق السيارات تحدي قوي لجميع المنافسين، فقد اهتم مصممين السيارة أن تكون مزودة بكثير من المزايا والمواصفات الأكثر من رائعة التي جعلتها مؤهلة للإطلاق في الأسواق العربية والدولية والمملكة السعودية وغيرهم من دول الخليج، ومنذ أن تم الإعلان عنها بدأت عمليات البحث تزداد عن مواصفات واسعار السيارة في المملكة العربية السعودية، ولذا أتينا لكم اليوم لكي يتعرف الجميع عن ما تحمله السيارة.

سفينة الصحراء.. سوزوكى جيمنى 2022 في السعودية

هي من إحدى السيارات الحديثة التي تطلقها شركة سوزوكي لصناعة السيارات التي تتصف بالتميز والابداع، وتتمتع تلك النوع من سيارات سوزوكي بأنها تمتلك العديد من المواصفات والمميزات الباهرة، كما أنها من السيارات التي ينجذب إليها كل من يحب قيادة السيارات الحديثة التي تحتوي على مميزات حديثة وتقنيات عالية، حيث أن تم الاعلان عنها بالجيل الرابع بعام 2018 وينتظر جميع الأشخاص الذين يقوموا باختيار سيارات سوزوكي وقت طرحها بالأسواق السعودية.

مواصفات سيارة سوزوكي جيمني 2022

يتوفر الكثير من المواصفات في سيارة سوزوكي جيمني 2022 التي من الممكن أن نقوم بوصفها إليكم في النقاط التالية:

لقد جاء السيارة بمحرك قوي للغاية تبلغ سعة قوته 1500 سي سي وهو رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يولد قوة 102 حصان.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

بالإضافة إلى أنها مزودة بخزان وقود تصل سعته إلى 40 لتر.

كما أنها تمتلك إطار بقدرة 80/195 بينما يصل معدل الجنوط 15 بوصة ومصنوعة من مادة الألمونيوم.

تنتقل طاقة العجلات الاربعة عن طريق علبة تروس يدوية مكونة من بذور مرفق معها ناقل حركة مستقل.

بها مرايا مغطاه بالبلاستيك الأسود.

تقوم السيارة باستخدام اللمبات الأمامية التي تعمل بتقنية الهالوجين.

السرعة القصوى للسيارة 145 كيلو متر بالساعة ويمكن أن يكون التسارع لها يبدأ من 0 إلى مائة كم خلال 15.5 ثانية.

تستهلك السيارة 7.5 لتر كل 100 كم من الوقود.

سعر سيارة سوزوكي جيمني 2022 في السعودية

يبدأ سعر سيارة سوزوكي جيمني في سوق السيارات الحديثة بالمملكة العربية السعودية من 83 ألف ريال إلى 100 ألف ريال سعودي.