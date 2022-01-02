تويوتا فينزا 2022 Toyota Venza السيارة الاسطورية باسعارها ومواصفاتها في الاسواق

تويوتا فينزا 2022 Toyota Venza السيارة الاسطورية قامت شركة تويوتا اليابانية بالكشف عن سيارتها المتطورة والجديدة كليًا في الأسواق سيارة تويوتا فينزا 2022 المتوقع انتشارها بعد فترة قليلة جدًا بحلول عام 2022 الميلادي الجديد، وتعد هذه السيارة من أفضل سيارات الهايبرد الهجينة والتي استهلاكها من الوقود اقتصادي إلى درجة كبيرة جدًا وتتميز السيارة بمواصفات رائعة بالإضافة إلى هيكلها الخارجي الجذاب وسنقدم لكم وصف تفصيلي للسيارة بالإضافة إلى مميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها في سوق السيارات المحلية.

تتمتع السيارة بمحرك قوي سعته 2500 سي سي وقوته حوالي 219 حصان.

معدل استهلاك السيارة من البنزين حوالي 5.8 لتر لقطع مسافة تبلغ 100 كيلو متر.

تتميز بنظام الدفع الرباعي الالكتروني.

النظام الإلكتروني لتتبع مسار السيارة.

كشف المشاة أمام السائق.

حساسات أمامية تساعد في ركن السيارة ذاتيًا.

رصد كل محيط السيارة الخارجي.

التعرف على إشارات المرور.

تدعم خاصية Apple CarPlay و Android Auto.

الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

أربع منافذ يو إس بي.

مزودة بنظام أمازون أليكسا.

شاشة عرض المعلومات الوسائطية مقاسها 9 بوصة وتعمل باللمس وفي الفئات العليا مقاسها 12.3 بوصة.

النظام الصوتي مكون من مكبرات صوتية مصنوعة من مواد عالية الجودة وصوتها قوي.

في الفئات العليا هناك فتحة من السقف بانورامية زجاجية.

نقطة اتصال بالهواتف الذكية لاسلكيًا وبالواي فاي.

استهلاك السيارة من الوقود اقتصادي إلى حد كبير وتغلبت في ذلك على المنافسين.

المقصورة الداخلية متطورة ومصنوعة من مواد فاخرة عالية الجودة.

تحتوي على أفضل وسائل الراحة والترفيه والأمان.

السقف الداخلي مصنوع من الزجاج.

أصغر حجمًا من سيارات الدفع الرباعي المعروفة.

تسارع المحرك ضعيف نسبيًا بالنسبة للسيارات من نفس الفئة المنافسة لها.

قدرتها على السير على الطرق والأراضي الوعرة ضعيفة ومحدودة.

إمكانيات سيارة تويوتا فينزا 2022مميزات سيارة تويوتا فينزا 2022عيوب سيارة تويوتاأسعار سيارة تويوتا فينزا 2022 في سوق السيارات السعودي

يبدأ سعر السيارة في فئتها الأولى “LE” من سعر حوالي 33 ألف دولار أميركي أي فيما يعادل 54 ألف ريال سعودي في سوق السيارات السعودية ويزداد السعر بزيادة درجة الفئة والإمكانيات.