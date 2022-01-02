بطل السيارات اليابانية.. تويوتا فينزا 2022 فالسعودية بمواصفاتها الجبارة وأسعارها المذهلة

بطل السيارات اليابانية.. تويوتا فينزا 2022 فالسعودية ، تفاجأ الشركة اليابانية العملاقة لصناعة السيارات عشاق العلامة التجارية الخاصة بها بإصدار سيارة جديدة من إنتاجها تمتلك العديد من المواصفات المثالية التي يبحث عنها كل شخص مهتم بمجال السيارات، كما أن الجميع يقوموا بعمليات بحث دائمة عن هذه المواصفات حتى يكون على علم ودراية تامة بالمواصفات العظيمة التي تمتلكها ويريد كل شخص أن تكون متواجدة بالسيارة التي يريد أن يقوم بشرائها.

بطل السيارات اليابانية.. تويوتا فينزا 2022 فالسعودية

تتمتع السيارة بالمواصفات الحديثة التي جعلت منها السيارة الأولى في الأسواق العالمية والعربية وأكثر ما تتميز به عن أي سيارة أخرى التالي:

يوجد بالسيارة محرك سعته تصل إلى 2.5 لتر مكون من 4 اسطوانات.

قوة المحرك تصل إلى 219 حصان ويكون متوسط استهلاك الوقود 5.8 لتر كل 100 كم.

تتمتع السيارة بتصميم خارجي أنيق ومن أكثر الأجزاء به وجود شبكة أمامية.

كما يوجد بها أضواء أمامية بتقنية الليد بجانب مكابح خلفية يتم إضاءتها بطريقة خافضة ويوجد بها مؤشر مرفق بالمصد الخلفي.

تطرح السيارة بأكثر من لون جميعها رائع ومتميز فمنها الأبيض والأحمر والكريستال والأزرق والأسود السماوي وغيرهم من الألوان الرائعة التي يفضلها الكثيرون.

تمتلك السيارة نظام كشف الاصطدام المسبق، بها مصاريع أوتوماتيكية بالجزء العلوي منها.

بالسيارة شاشة بالزجاج الأمامي بجانب وجود كاميرا خلفية لكي تقوم برصد حركة الطريق أيضاً متوفر بها مزايا إشارات المرور.

يوجد في السيارة أربعة مخارج خاصة باليو أس إي.

متوفر داخل سيارة تويوتا فينزا مثبت سرعة وتحذير خاص بالاصطدام الأمامي ويتم التحذير إذا كان انحرف السائق عن المسار.

بالسيارة مقعد خاص للطفل وهذه من أكثر المزايا التي يبحث عنها كل من يقدم على شراء سيارة.

شاشة وسائط متعددة ملونة وشاشة اللمس بقياس 12.3 بوصة تساعد سائق السيارة بأن يقوم باتباع الطريق ولا ينحرف عن المسار.

سعر سيارة تويوتا فينزا 2022 في السعودية

يبحث معظم العملاء التي تعرفوا عن مواصفات ومميزات سيارة تويوتا فينزا 2022 الحديثة عن أسعار السيارة داخل سوق السيارات سواء العالمي أو في المملكة العربية السعودية، وكما تعودنا من شركة تويوتا فعندما تنتج سيارة تنتج معها أكثر من نسخة لها تختلف قليلاً من حيث المواصفات والسعر أيضاً ويتراوح سعر السارة في السعودية 54 ألف ريال سعودي.