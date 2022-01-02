انطلاق أقوى سيارة كهربائية حديثة متطورة تعمل بالشحن بمواصفات وامكانيات خرافية

انطلاق أقوى سيارة كهربائية قامت الشركة الهولندية “لايت يير” بالكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة سيارة Lightyear Two والتي تم تلقيبها بأفضل سيارة كهربائية متطورة والتي من المتوقع انتشارها وطرحها في أسواق السيارات العالمية والمحلية في الفترة بين عام 2022 وعام 2025 – بإذن الله – وتعمل هذه السيارة بالطاقة الشمسية ويتم شحنها مرة واحدة كل شهر حيث أن هناك الكثير من السيارات في نفس نطاق سعرها ولكن يتم شحنها أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

تعد بمثابة سيارة صديقة للبيئة حيث أنها تحمي البيئة من العوادم والأبخرة الضارة التي تزيد من التلوث البيئي.

تكلفتها الاقتصادية بسيطة وموفرة إلى أكبر درجة.

لا تستهلك شحن حيث أنه يتم شحنها مرة واحدة كل شهر وفي فصل الشيء قد تستخدمها طوال الفصل بدون شحن حيث أنها تعمل بالطاقة الشمسية المتوفرة دائمًا في الصيف.

أبرز مواصفات ومميزات أقوى سيارة كهربائية lightyear two

يمكنك شحن السيارة كما قلنا مسبقًا بالطاقة الكهربائية.

كما يمكنك شحنها باستخدام شاحن يتم الحصول على مصدر الكهرباء منه من المنزل فيتم شحنها من خلال وصلة شاحن منزلية مثل وصلة شاحن الهاتف.

يمكنك شحنها في الجراج أو أي مكان قريب من المنزل بحيث يستمد منه الكهرباء اللازمة للشحن.

كيفية شحن السيارة الكهربائية الجديدة لايت يير تو

أفضل السيارات الكهربائية المقدمة في عام 2022 المقبل

تعد هذه السيارة من أفضل السيارات الكهربائية السيدان المقدمة في 2022 من شركة بي إم دبليو الألمانية.

تبلغ قوة السيارة حوالي 335 حصان.

سعرها يبلغ حوالي 55400 دولار أميركي.

يبلغ سعر السيارة حوالي 59995 دولار أميركي.

مقاس الشاشة الوسائطية داخل السيارة يبلغ 33 بوصة.

أول سيارة كهربائية مقدمة من شركة كاديلاك العالمة للسيارات.

تصميمها الخارجي والداخلي مثير وجذاب.

من أشهر السيارات المنتشرة في الولايات المتحدة الأميركية.

سعرها يبدأ من حوالي 40 ألف دولار أميركي.

الفئات الأعلى تجهيزًا منها يبلغ سعرها حوالي 55 ألف دولار أميركي.

سعر السيارة يبلغ حوالي 50 ألف ريال سعودي.

تستطيع السير حتى 2600 ميل.

من أفضل وأول السيارات الكهربائية المقدمة في أميركا.

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