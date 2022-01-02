انطلاق الجبارة.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية لمحبى الفخامة والتميز بمواصفات واسعار مذهلة

انطلاق الجبارة.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية ، أصدرت سيارة تويوتا بيلتا 2022 ضجة كبيرة جداً في سوق السيارات السعودي بين العملاء والمنافسين، فبعد أن تم الكشف عن إطلاق سيارة جديدة من العلامة التجارية الكبيرة تويوتا تزايدت عمليات البحث عنها فالجميع يرغب أن يعرف عنها كل شيء من حيث السعر والمواصفات فقد شغلت أذهان الجميع خاصة وأنها سيارة مميزة للغاية وتحمل العديد من المميزات والمواصفات التي يحتاج له كل شخص يريد أن يشتري سيارة لاستعمالاته الشخصية واليومية.

انطلاق الجبارة.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

عملت شركة تويوتا اليابانية دائماً حتى تقوم بإنتاج الأفضل والذي يحتاج له المستهلك واليوم فاجأت الجميع بإصدار أحدث سيارتها التي تحمل معها الكثير من المواصفات التي تتلخص فيما يلي:

محرك 1500 سي سي تبلغ قوته 105 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

السيارة تقوم بالعمل عن طريق نظام الدفع الأمامي.

تبلغ سعة تخزين الوقود 42 لتر.

تأتي السيارة مع شنطة تبلغ 495 لتر.

لها العديد من الألوان منها الأحمر الداكن والأزرق المحيطي.

بالسيارة محرك بأسطوانات رباعية تبلغ سعته 1.5 لتر.

في سيارة تويوتا بيلتا الكثير من وسائل الأمان أهمها الوسائد الهوائية.

يوجد في السيارة مرآة تعتيم بالداخل تعمل أوتوماتيكي.

القابض الخارجي للسيارة مصنوع من مادة الكروم.

تمتلك السيارة تكييف أوتوماتيك ديجيتال.

كما أنها مزودة بمصابيح خلفية وأمامية ومن السهل التحكم في مستوى الضوء.

تتمتع السيارة بوضع ثبات يصل إلى 100 كم في الساعة/ ثانية.

تم تصنيع مقاعد السيارة من أجود أنواع الجلد.

تعمل السيارة عن طريق نظام الجر الأمامي للعجلات.

متوفر بسيارة تويوتا بيلتا شاشة تعمل عن طريق نظام اللمس بقياس 7 بوصة مزودة بنظام أي آي إس أندرويد.

اسعار سيارة تويوتا 2022 في السعودي

عندما علم الجميع بما تحمله السيارة من مواصفات وأن كافة هذه المواصفات لا يمكن التخلي عنها بدأت عمليات تتغير من البحث عن مواصفات السيارة إلى سعر السيارة بالمملكة العربية السعودية، فالمقصورة الجديدة التي أطلقتها تويوتا تكون البديل عن سيارة تويوتا ياريس التي قامت الشركة بإنتاجها منذ فترة، ويتراوح سعر الفئة الأولى من السيارة 65 ألف ريال سعودي إلى 770 ألف ريال سعودي وكل فئة منها لها السعر الخاص بها التي يحدد على حسب إمكانيتها.