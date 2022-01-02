تعرف على.. سعر ومواصفات الوحش الياباني تويوتا أف جي كرورز 2022

سعر ومواصفات سيارة أف جي كروزر عام 2022، أطلقت شركة تويوتا اليابانية سيارة جديدة تتميز بعدة مميزات لتناسب الأشخاص الذين يعشقون المغامرات الصعبة والسير في الصحراء والمناطق الجبلية، لذلك تعتبر سيارة Toyota FJ Cruiser 2022 من أفضل السيارات الرياضية التي يفضل الكثير شرائها، والجدير بالذكر أن تلك السيارة تتميز بنظام الدفع الرباعي، كما تحتوي على العديد من المميزات التي يمكنك معرفتها من خلال اتباع هذا المقال حيث يتم ذكر فيه سعر ومواصفات سيارة أف جي كروزر الجديدة.

سعر ومواصفات سيارة أف جي كروزر

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بعالم السيارات عن سعر ومواصفات سيارة أف جي كروزر، ويمكنك معرفة سعر سيارة أف جي كروزر في السعودية من خلال الآتي:

سعر سيارة تويوتا أف جي كروزر ستاندر يصل سعرها إلى 132900 ريال سعودي.

بينما سعر سيارة تويوتا أف جي كروزر أف جي 1 يصل سعرها إلى 136500 ريال سعودي.

سعر سيارة أف جي كروزر أف جي 2 يصل سعرها إلى 145300 ريال سعودي.

بينما بلغ سعر السيارة في مصر 613.200 جنيه مصري.

مواصفات سيارة تويوتا أف جي كروزر

تحتوي سيارة أف جي كروزر على عدة مميزات تتمثل في الآتي:

تحتوي على محرك أسطوانات يصل سعته إلى 4 لتر، بقوة تقدر ب 268 حصان، بالإضافة إلى أنها تحتوي على عزم دوران حيث يصل إلى 380 نيوتن/ متر.

تتميز السيارة بالإطار الخارجي المميز، حيث تحتوي على عدة مصابيح أمامية، بالإضافة إلى الزجاج الذي يوجد بالأمام يتميز بأنه مقاوم للرياح.

تحتوي على عجلات من الألومنيوم يصل قياسها إلى 17 إنش تم تصميمه على أعلى مستوى.

تحتوي على شاشة 9.0 بوصة.

يتوفر بها جاهز مكبرات صوت.

يوجد بها وصلة AUX.

تمتلك القدرة على الاتصال بالبلوتوث.

يوجد بها وسادة هوائية للسائق.

تمتلك تصميم ديناميكي جذاب وعالي الجودة.

تتميز بأنها يوجد بها فرامل غير قابلة للانزلاق وهذا يؤدي إلى التقليل من الحوادث التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص.

قدمنا لحضراتكم سعر ومواصفات السيارة تويوتا أف جي كروزر اليابانية، والتي جعلتها متميزة عن غيرها وجعلتها تتألق على باقي السيارات الأخرى.