سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الهاتشباك السريعه بمواصفاتها واسعارها في السعودية

إليكم أهم مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في سوق السيارات السعودية حيث أطلقت عليها أسواق السيارات بانها “أسطورة السيارات”، وتتميز السيارة بشكل خارجي وهيكل جذاب إلى حد كبير جدًا حيث أن شكلها يعد أكبر عامل يجعل المشترين يرغبون في شرائها وهي مناسبة أكثر لفئة الشباب حيث أن مظهرها شبابي ومناسبة أيضًا لأي فئة من الفئات العمرية ولفئة النساء أيضًا وسنوضح لكم في سطور مقالنا اليوم أبرز عيوب ومميزات السيارة أيضًا.

يبلغ طول السيارة حوالي 4.42 متر وارتفاعها 1.71 متر.

عرضها يصل إلى حوالي متر و82 سم وأقصى عزم دوران تصل إليه السيارة حوالي 156 نيوتن لكل متر.

يصل حجم محرك السيارة إلى 1.6 لتر (1600 سي سي) وقوته 120 حصان.

يقترن المحرك بفتيس أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ومكون من 4 أسطوانات.

عدد الصبابات التي تحتوي عليها السيارة هي 16 صباب.

تصل السيارة إلى 100 كيلو متر مسافة من السكون في غصون 13 ثانية.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

حجم صندوق البنزين يبلغ 47 لتر.

تصل سرعتها الى 180 ك فى الساعه

طول قاعدة عجلات السيارة 2.5 متر.

أهم مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

خاصية تحذير السيارة عند التعرض للسرقة.

الجر الأمامي للعجلات.

كشف النقطة العمياء.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

التشغيل عن بعد والدخول بدون مفاتيح.

الفرامل المانعة للانغلاق.

تم تصنيع إطارات السيارة الداخلية من الكروم اللامع.

المصابيح الأمامية ذات إضاءة قوية وتعمل بالليد المضيء.

تحتوي على 4 مقاعد تعمل بالكهرباء.

شاشة عرض الوسائط مقاسها 4.2 بوصة.

نظام حقن الوقود إلكترونيًا.

نوافذ السيارة الخلفية تعمل كهربيًا.

مزودة بعدد كبير من الوسائد الهوائية التي تحمي ركاب الصف الأول عند الحوداث والاصطدامات.

حجم الصندوق الخلفي ضيق إلى حد مقارنة بالمنافسين لها.

لم يتم الكشف حتى الآن عن أي عيوب أخرى.

مميزات سوزوكي فيتارا 2022عيوب سوزوكي فيتارا 2022أسعار سوزوكي فيتارا 2022 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 60 ألف ريال سعودي وذلك في الفئات الأولى من السيارة حتى تصل إلى سعر 90 ألف ريال سعودي في الفئات الأعلى تجهيزًا منها.