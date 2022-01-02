سريعه جدا.. شانجان CS55 2022 سيارة الاحلام بمواصفات متطورة في الأسواق السعودية

مواصفات وأسعار سيارة شانجان CS55 2022 في الأسواق السعودية هي موضوع مقالنا اليوم حيث تعد سيارة شانجان بجميع موديلاتها وفئاتها من أكثر السيارات التي تتمتع بشهرة واسعة وأسعار مناسبة في الأسواق المحلية والعالمية بالرغم من كونها منتج صيني المنشأ إلا أنه يتميز بعدة مواصفات تجعله يكسر حاجز الخوف من شراء السيارات الصينية حيث يلجأ مشتري السيارات دائمًا إلى شراء السيارات اليابانية بدلًا من السيارات الصينية لضعف موثوقيتها في الأسواق.

أطوال الأبعاد الثلاثة للسيارة تأتي على الترتيب كالآتي 4500، 1855 و 1690 مللي متر.

حجم وسعة الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 475 لتر.

مقاس الجنوط الرياضية لعجلات السيارة يبلغ 17 بوصة والعجلات مكسوة بالجلد الفاخر.

النظام الصوتي داخل السيارة يحتوي على 4 مكبرات صوتية عالية الجودة.

مقاعد المقصورة الداخلية مصنوعة من القماش عالي الجودة.

شاشة وسائطية مقاسها 8 بوصة وأخرى خاصة بإعدادات السيارة مقاسها 3.5 بوصة وكلاهما تعملان باللمس.

سعة محرك السيارة تبلغ 1500 سي سي بينما القوة الحصانية تصل إلى 156 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة هو 225 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي المقترن بالسيارة مكون من 6 سرعات و4 أسطوانات.

منافذ توصيل USB وخاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

الاتصال بالواي فاي.

كشف النقطة العمياء.

تشغيل السيارة عن بعد.

خاصية البلوتوث.

الدخول للسيارة بدون استخدام المفاتيح.

المصابيح الأمامية تعمل بالليد وتعمل بالكهرباء.

فتحة من السقف بانورامية.

مواصفات السيارة بالأسواق السعوديةمميزات سيارة شانجان CS55 2022

فئتها السعرية أقل قليلًا من السيارات المنافسة.

موثوقيتها ضعيفة نسبيًا نظرًا لكونها منتج صيني المنشأ.

ثبات السيارة ضعيف خاصة عند السرعات العالية.

البلاستيك الصلب منتشر في العديد من المواد الداخلية للسيارة.

العزل للضوضاء الخارجية ليس جيدًا مما يزعج الركاب.

قطع غيارها غالية وغير متوفرة في السوق ويرجع ذلك إلى حداثة المركبة.

عملية صيانتها عملية صعبة ومكلفة.

فتحة السقف البانورامية غير متوفرة في الفئات الأولى.

عيوب سيارة شانجان موديل 2022أسعار سيارة شانجان موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

بلغت أسعار الفئة من السيارة حوالي 33 ألف ريال سعودي بينما بلغ سعر الفئات الأعلى من السيارة 37 ألف ريال سعودي.