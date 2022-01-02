700 ريال سعودي أرخص عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل واحدث مواصفات ومميزات السيارة الرائعة

عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل، تعتبر شركة تويوتا من أكبر شركات صناعة السيارات التي تقوم بطرح أنواع متعددة من السيارات التي تحمل الكثير من المواصفات والمزايا والكثير من الإمكانيات والتقنيات المختلفة، حيث أنها قامت في الفترة الأخيرة بطرح سيارة تويوتا برادو 2022، والتي تشمل العديد من المواصفات القياسية، مما أدى الكثير من الأشخاص يريدون الحصول عليها، ويكونوا على متابعة مستمرة لعروض التقسيط الخاصة بها، وبالأخص سيارة تويوتا برادو.

عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل

تبلغ قيمة القسط الشهري نحو 700 ريال سعودي، كما أن الشركة توفر للعملاء الكرام أطول فترة سداد قد تصل نحو خمس سنوات ما يعادل 60 شهر، ولكن مع العلم أن عند القيام بزيادة المدة تزيد من مدة السداد.

كما أن الدفعة الأولى قد تبلغ نحو 84,575 ريال سعودي من الثمن الأصلي للسيارة.

حيث أن سوف تتوفر سيارة تويوتا برادو الجديدة 2022 بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية نحو 207.454 ألف ريال سعودي دون أن يتم إضافة أي ضريبة مضافة.

أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022

تتميز السيارة تويوتا برادو 2022 بالكثير من المواصفات التي تجعلها الاختيار الأول ومن بين المواصفات: