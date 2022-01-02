700 ريال سعودي أرخص عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل واحدث مواصفات ومميزات السيارة الرائعة

عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل، تعتبر شركة تويوتا من أكبر شركات صناعة السيارات التي تقوم بطرح أنواع متعددة من السيارات التي تحمل الكثير من المواصفات والمزايا والكثير من الإمكانيات والتقنيات المختلفة، حيث أنها قامت في الفترة الأخيرة بطرح سيارة تويوتا برادو 2022، والتي تشمل العديد من المواصفات القياسية، مما أدى الكثير من الأشخاص يريدون الحصول عليها، ويكونوا على متابعة مستمرة لعروض التقسيط الخاصة بها، وبالأخص سيارة تويوتا برادو.عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل
- تبلغ قيمة القسط الشهري نحو 700 ريال سعودي، كما أن الشركة توفر للعملاء الكرام أطول فترة سداد قد تصل نحو خمس سنوات ما يعادل 60 شهر، ولكن مع العلم أن عند القيام بزيادة المدة تزيد من مدة السداد.
- كما أن الدفعة الأولى قد تبلغ نحو 84,575 ريال سعودي من الثمن الأصلي للسيارة.
- حيث أن سوف تتوفر سيارة تويوتا برادو الجديدة 2022 بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية نحو 207.454 ألف ريال سعودي دون أن يتم إضافة أي ضريبة مضافة.
تتميز السيارة تويوتا برادو 2022 بالكثير من المواصفات التي تجعلها الاختيار الأول ومن بين المواصفات:
- تحمل السيارة أجود أنواع الزجاج التي تتميز بتقنية المواد العازلة للصوت.
- تحمل السيارة الكثير من الألوان الأنيقة جداً ومنها اللون الأسود واللون الأحمر واللون الأبيض الكريستالي,
- كما أن السيارة متاحة بمحرك قوي ذات سعة 2700 سي سي، كما أن قوة السيارة قد تصل نحو 164 حصان.
- محرك السيارة مزود بناقل حركة أتوماتيك يتمكن العمل من خلاله، السيارة تعمل بأربع أسطوانات وتقبل العمل بحوالي 6 سرعات مختلفة.
- المقعد الخاص بالسيارة يتمكن تغيره حتى 8 مستويات متنوعة، ويستطيع عن طريقه اختيار المستوى المناسب.
- يوجد بالسيارة خزان وقود بسعة تصل نحو 87 لتر، وذات أقصى عزم دوران قد يصل نحو 246 نيوتن.
- يوجد في السيارة كشافات بالأمام تعمل بتقنية الإضاءة الليد القوية حتى يستطيع قائد السيارة من الرؤية الجيد أثناء الليل أو الضباب.
- تحتوي السيارة على جنوط بسعة 18 بوصة كما أنه تحمل 18 ذراع.
- يوجد بالسيارة مصابيح بالأمام والخلف تعمل بالنهار أو عند تشوش الرؤية.
الوسوم
عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل، تعتبر شركة تويوتا من أكبر شركات صناعة السيارات التي تقوم بطرح أنواع متعددة من السيارات التي تحمل الكثير من المواصفات والمزايا والكثير من الإمكانيات والتقنيات المختلفة، حيث أنها قامت في الفترة الأخيرة بطرح سيارة تويوتا برادو 2022، والتي تشمل العديد من المواصفات القياسية، مما أدى الكثير من الأشخاص يريدون الحصول عليها، ويكونوا على متابعة مستمرة لعروض التقسيط الخاصة بها، وبالأخص سيارة تويوتا برادو.عروض تقسيط تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل
- تبلغ قيمة القسط الشهري نحو 700 ريال سعودي، كما أن الشركة توفر للعملاء الكرام أطول فترة سداد قد تصل نحو خمس سنوات ما يعادل 60 شهر، ولكن مع العلم أن عند القيام بزيادة المدة تزيد من مدة السداد.
- كما أن الدفعة الأولى قد تبلغ نحو 84,575 ريال سعودي من الثمن الأصلي للسيارة.
- حيث أن سوف تتوفر سيارة تويوتا برادو الجديدة 2022 بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية نحو 207.454 ألف ريال سعودي دون أن يتم إضافة أي ضريبة مضافة.
تتميز السيارة تويوتا برادو 2022 بالكثير من المواصفات التي تجعلها الاختيار الأول ومن بين المواصفات:
- تحمل السيارة أجود أنواع الزجاج التي تتميز بتقنية المواد العازلة للصوت.
- تحمل السيارة الكثير من الألوان الأنيقة جداً ومنها اللون الأسود واللون الأحمر واللون الأبيض الكريستالي,
- كما أن السيارة متاحة بمحرك قوي ذات سعة 2700 سي سي، كما أن قوة السيارة قد تصل نحو 164 حصان.
- محرك السيارة مزود بناقل حركة أتوماتيك يتمكن العمل من خلاله، السيارة تعمل بأربع أسطوانات وتقبل العمل بحوالي 6 سرعات مختلفة.
- المقعد الخاص بالسيارة يتمكن تغيره حتى 8 مستويات متنوعة، ويستطيع عن طريقه اختيار المستوى المناسب.
- يوجد بالسيارة خزان وقود بسعة تصل نحو 87 لتر، وذات أقصى عزم دوران قد يصل نحو 246 نيوتن.
- يوجد في السيارة كشافات بالأمام تعمل بتقنية الإضاءة الليد القوية حتى يستطيع قائد السيارة من الرؤية الجيد أثناء الليل أو الضباب.
- تحتوي السيارة على جنوط بسعة 18 بوصة كما أنه تحمل 18 ذراع.
- يوجد بالسيارة مصابيح بالأمام والخلف تعمل بالنهار أو عند تشوش الرؤية.