عبداللطيف جميل تحرك اسعار لاندكروزر 2022 تزامنا مع بداية العام الجديد

شركة عبداللطيف جميل هي الوكيل الحصري الوحيد لسيارات تويوتا اليابانية بالسعودية، و تعلن الشركة دوريًا عن أسعار السيارات الجديدة بناء على تحديثات متغيرات السوق والعديد من العوامل الأخرى منها الأساسيات المحددة لأسعار السيارات عالميا ومحليا في المملكة العربية السعودية، وتزامنا مع بداية عام 2022، أجرى وكيل تويوتا بالسعودية بعض التعديلات على أسعار فئات لاندكروزر 2022، ويعد موديل لاندكروزر أحد أكثر الموديلات شعبية لدى تويوتا نظرًا لأنها تتميز بالفخامة وجودة خاماتها في التقفيل الداخلي والخارجي للسيارة.

قامت عبداللطيف جميل بتعديل وتحرك بعض اسعار فئات لاندكروزر 2022 الجديدة كليا وفيما يلي هذه التعديلات.

وفي الوقت نفسه الأسعار القديمة قبل التعديل كانت هي التي يتم التعامل بها في الفترة ما بين شهر يوليو وحتى اقتراب نهاية عام 2021.

ارتفع سعر فئة GXR L2 وأصبح 263 ألف و120 ريال وكان السعر قبل ذلك هو 262 ألف و 545 ريال.

وفي الوقت نفسه قامت عبداللطيف جميل بتحريك سعر فئة GXR L3 من 292 ألف 445 ريال إلى 293 ألف و20 ريال سعودي.

فيما رفع وكيل تويوتا في السعودية سعر فئة تويوتا لاندكروزر 2022 GXR L4 ليصبح 307 ألف و970 ريال.

بعدما كان 304 ألف 405 ريال سعودي.

وكذلك أبقى الوكيل على سعر فئة VX كما هو ويبلغ 362 ألف 250 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه أبقت أيضا عبد اللطيف جميل على سعر فئة VXR من لاندكروزر 2022 الجديدة كليا على نفس السعر.

وهو 404 ألف و570 ريال سعودي.

تقدم وكيل تويوتا في السعودية خدمات عديدة للمستهلك السعودي منها انتشار واسع لفروعها بجميع أنحاء المملكة.

وفي الوقت نفسه تقدم خدمات التمويل بصورة سلسلة بالإضافة إلى أنها أطلقت موقع متخصص للمساعدة على حساب تمويل السيارات.

ويقوم هذا الموقع بحساب القسط الشهري والدفعة الأخيرة بناءً على طلبه لبعض المعلومات من المستهلك.

ويمكن التواصل مع الشركة عبر الاتصال على الرقم التالي من اي مكان داخل السعودية: 8002442211

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ملحوظة: جميع الأسعار المذكورة في هذا المقال مجموعة على ضريبة القيمة المضافة وقد تتغيير الأسعار لدى الوكالة في أي لحظة.