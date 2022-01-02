أقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات...بالتقسيط المريح

تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف، تعتبر سيارة لاند كروزر من أحدث السيارات العائلية التي أعلنت عنها شركة تويوتا اليابانية، التي لها صيت واسع في مجال صناعة السيارات، مما جعلها من الشركات التي تحتل مكانة مرموقة بسوق السيارات، ومؤخراً كشفت شركة تويوتا اليابانية عن أبر مزايا ومواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة 2022، حيث أنه من المقرر أن تطغو السيارة الأسواق العالمية وكذلك المحلية مع بداية العام الجديد 2022.

تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف

أتاحت مؤسسة عبد اللطيف جميل العديد من العروض المتميزة التي تتعلق بتمويل سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة في أسواق المملكة العربية السعودية، من خلال التقسيط المريح بأقل هامش ربح.

العديد من العروض المتميزة التي تتعلق بتمويل في أسواق المملكة العربية السعودية، من خلال التقسيط المريح بأقل هامش ربح. السيارة متوفرة بقسط شهري يبدأ من 4.212 ريال سعودي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهذه تعتبر أطول فترة سداد

بالمملكة العربية السعودية.

لا تطلب منك الشركة دفعة أولى من القيمة الخاصة من ثمن السيارة.

وقد تصل الدفعة الأخيرة من ثمن سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 حتى 84.240 ريال سعودي.

حتى 84.240 ريال سعودي. ويتم إضافة نسبة 40% من ثمن السيارة والتي تقدر بقيمة 91 ألف 520 ريال سعودي.

السيارة متوفر بمحرك ذات سعة كبيرة قد تصل حتى 5700 سي سي ذات 5.7 لتر وبقوة حصان قد تأتي 409 حصان.

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 مزودة بعزم دوران قد تبلغ نحو 650 نيوتن لكل متر، كما أن يوجد بالسيارة جنوط رياضية تأتي بمقاس 17 وقد تصل حتى 20 بوصة.

مزودة بعزم دوران قد تبلغ نحو 650 نيوتن لكل متر، كما أن يوجد بالسيارة جنوط رياضية تأتي بمقاس 17 وقد تصل حتى 20 بوصة. السيارة تتميز بتقنية الدخول الذكي وأيضاً به فرامل مانعة لانغلاق.

أهم مواصفات سيارة لاند كروزر 2022

طول السيارى يبلغ نحو 1.86 متر، كما أنها خفيفة الوزن تتمكن السير بك سهولة على الشوارع الضيقة والطرق

الواعرة والمنحنيات، حيث أنها تتميز بالثبات القوي على الأرض.

بالنسبة لما يتعلق بقيادة السيارة فهي من أنواع السيارات المريحة جداً لمن يقوم بقيادة السيارة، كما أن السيارة بها العديد

من الأنظمة لتوضيح التضاريس للسير على الطرق الغير آمنة، وكافة ظرف الجو المتغيرة الصعبة.