من أفضل سيارات رولز رويس.. سعر بلاك بادج 2202 في السعودية

تعتبر سيارة بلاك بادج 2202، من أفضل السيارات البريطانية التابعة لعلامة رولز رويس في الوقت الحالي، حيث أنها متطورة وتمتلك كماليات داخلية وخارجية تجعلها سببًا في راحة السائق وجميع الركاب حتى مع المسافات الطويلة، مثل نظام لتسخين وتبريد المقاعد مما يساعد في تنظيم حرارة الجسم مع إمكانية تعديل المقعد بشكل إلكتروني حتى قبل الجلوس، وإضافة إلى ذلك، صممت Black Badge الجديدة بمحرك بقوة 624 حصانًا يعتمد على 12 سيليندر، ولذلك يمكن إطلاق عليها طائرة وليس سيارة، ولأنها ستكون من السيارات التي تجذب الأنظار في المملكة، سيكون من الجيد معرفة سعر بلاك بادج 2202 في السعودية.

سعة محرك السيارة هي 6 لتر.

يعتمد على الدفع الخلفي.

يحتاج إلى 83 لترًا من الوقود.

يستهلك حوالي 6 لتر في كل 100 كم.

يمكن أن تصل من وضع السكون إلى سرعة 100 كم\ الساعة في أقل من 5 ثواني.

سرعة السيارة القصوى هي 250 كم\ الساعة.

تمتلك رولز رويس بلاك بادج 3 أبواب فقط.

باب الحقيبة الخلفية يمكن فتحة بشكل إلكتروني.

تحتوي على مصابيح خلفية من نوع LED.

تمتلك مصابيح جانبية لتوفير إضاءة جيدة خلال الانعطاف.

المصابيح الخاصة بها مقاومة للضباب، لتمنح أفضل رؤية خلال القيادة بالشتاء.

جميع مقابض الأبواب فيها تحتوي على إضاءة.

صممت بإضاءة خاصة للوحل، لتوفير الأمان للسائق.

صممت بإضاءة مريحة للأعصاب في مداخل الأبواب. جميع المقاعد مصنوعة من الجلد مع نظام لتسخين وتبريد الراكب. فتحات للتكييف في الجزء الخلفي وليس الأمامي فقط. جيوب خلفية لوضع المجلات والكتب والأطعمة. مرايات خلفية داخل السيارة للسيدات. تحتوي على مساند لليد خاصة بجميع المقاعد.

تحتوي على أكياس هوائية من نوع AABS.

تمتلك فرامل تمنع الانزلاق.

تحتوي على نظام للحماية من السرقة.

في حالة الاصطدام، تقوم السيارة بإغلاق نفسها وقفل الأبواب بشكل تلقائي.

نظام للتنبيه عند مغادرة السيارة للمسار.

تمتلك نظام يساعد في توازن السيارة خلال صعود التلال.

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وصل سعر بلاك بادج 2022 في السعودية إلى مليون و345 ألف ريال سعودي في الفئة الأولى، أما الفئة الثانية التي تحتوي على كماليات أكثر، فسعرها وصل إلى مليون و650 ألف ريال سعودي.