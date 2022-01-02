انخفاض اسعار يارس 2021 المستعملة مع بداية 2022.. سعر مفاجأة

يارس 2021 المستعملة شهدت موجة من الانخفاض تزامنا مع بداية عام 2022، ويرجع ذلك إلى سبب رئيسي هو اقتراب موعد طرح شركة تويوتا لموديل السيارة الجديد، بالإضافة إلى أن انخفاض بعض اسعار السيارات المستعملة في السعودية مع مرور الوقت هو أمر طبيعي، وتعد يارس أحد أهم السيارات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وذلك لكونها اعتمادية وغير كثيرة الأعطال وصرفية الوقود الخاصة بها مبهرة، 20 كيلومتر أمام كل لتر.

حازت فئة يارس Y PLUS على نصيب الأسد من الانخفاض وأصبحت الأسعار الآن تبدأ في المستعمل من 47 ألف ريال وحتى 50 ألف ريال سعودي.

هناك سيارة يارس واي بلس فل كامل تتواجد في الطائف، ممشى السيارة هو 4 آلاف كيلومتر فقط.

وفي الوقت نفسه السيارة بحالة الوكالة من الداخل والخارج، أما بالنسبة لحالة المحرك فهو بحالة جيدة.

موديل السيارة هو 2021، وتحتوي السيارة على قير اتوماتيكي، وكاميرا في الخلف تساعد على الاصطفاف أو الرجوع بصورة جيدة.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 47 ألف ريال سعودي، البيع بنظام الكاش فقط.

وفي الوقت نفسه هناك سيارة يارس بحالة ممتازة في مكة، حالة السيارة من الخارج وكالة، وتحتوي على قير اتوماتيكي.

السيارة موديل 2021 والفئة فل كامل يارس واي بلس، وتحتوي السيارة التي تحمل علامة تويوتا على مثبت سرعة.

وكذلك تحتوي على زجاج كهربائي وتكييف ثلاجة قوي يعمل بكفاءة حتى أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

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يارس رخيصة بأسعار مفاجأة في المملكة العربية السعودية وحالات وكالة

وفي الوقت نفسه هناك يارس بحالة ممتازة في الرياض، السيارة مستعملة، تحتوي على قير اتوماتيكي، ممشى السيارة 400 كيلومتر فقط.

فئة السيارة فل كامل يارس واي بلس وهي الفئة ذات الأعلى تجهيزات، وتحتوي على شاشة داخلية بجودة عالية بالإضافة إلى كاميرا خلفية.

حالة السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل جيدة ولا تحتاج إلى تجديد، بالإضافة إلى أن حالة المحرك جيدة وهو ما يتضح في ممشى السيارة القليل.