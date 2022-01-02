سعر ومواصفات نيسان فرونتير 2022 السعودية سيارة الطرق الصعبة

سعر ومواصفات نيسان فرونتير 2022 في السعودية أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين وهذه السيارة تمتاز به الواجهة الأمامية العصرية الرائعة، وتم تصميمها على أحدث تكنولوجيا وأداء السيارة على الطريق رائع للغاية وسوف نذكر في هذا المقال قوة المحرك لها،والامكانيات المختلفة التي تحتوي عليها ومميزاتها وتصميمها ومواصفاتها بالتفصيل وأبعاد السيارة وألوانها سعرها في الأسواق ومعايير الأمان والسلامة بها.

سعر ومواصفات نيسان فرونتير 2022 في السعودية

سيارة نيسان فرونتير 2022 من السيارات رائعة التصميم حيث تم صناعتها بمواصفات عالية الدقة، وهي مريحة جدا للسائق والركاب وتمتاز بالواجهة القوية كما تحتوي على شبكة ضخمة وغطاء محرك محفور وحجم الإطارات لها مناسب لأنواع التضاريس المختلفة.

تم إضافة مصابيح دقيقة لها ليعطيها مظهر هيكلي رائع، كما يوجد بالسيارة مساعد للباب الخلفي وإضاءة ليد نهارية وعجلات السيارة مقاسها 16 بوصة.

يوجد في الصندوق مصبحين للإضاءة وسعة وحدة التخزين الداخلية تبلغ حوالي 4 لتر، وتمتاز السيارة بأنها من السيارات القوية التي تتحمل شدة الطرق ويصل طول هذه السيارة إلى 5 بوصة، وارتفاعها 70 بوصة وعرضها 8 بوصة.

يبدأ سعر هذه السيارة من 27 ألف 840 دولار أمريكي بالنسبة لطراز فرونتير s king cab 4×2 أي حوالي 104500 ريال سعودي.

يبدأ سعر سيارة طراز نيسان فرونتير PRO 4x crew cab 4×4 دبل كابين في المملكة 140000 ريال سعودي.

محرك سيارة نيسان فرونتير 2022

بالنسبة لسعة المحرك تبلغ حوالي 21 جالون، ومتوفرة بعدة ألوان مختلفة فهناك اللون الأسود والرمادي والأحمر والأبيض وغيرها من الألوان.قوة محرك هذه السيارة تبلغ 310 حصان، وعزم الدوران لها 281 رطل قدم وتتوافر بتسعة سرعات.

تحتوي سيارة نيسان فرونتير 2022 على أنظمة أمان مختلفة مثل نظام التحذير عند مغادرة المسار، وكذلك نظام خاص بالتحذير من النقط العمياء.

يوجد نظام للتنبيه بالنسبة لحركة المرور الخلفية، وتحتوي السيارة على مساعد للركن الخلفى، كما يوجد نظام الفرامل مانع الانزلاق.

تحتوي هذه السيارة على نظام التحكم الذكي في القيادة كما يتوافر فيها المرايا الجانبية المدفأة وكذلك المقاعد الامامية وعجلة القيادة المدفأة كما يوجد نظام التشغيل عن بعد وخطافات الربط التي يمكن تعديلها.

تمتاز سيارة نيسان فرونتير 2022 باحتوائها على نظام للصوت رائع، كما يوجد عشر مكبرات في هذه السيارة للصوت.

تنجيد المقاعد لها من الجلد الفخم، ويوجد جهاز تحكم عن بعد وتحتوي السيارة على مرآة يمكن للسائق منها الرؤية الخلفية عن تعتيم التلقائي ويتوافر فيها فتحة السقف.

وصل مدة الضمان في هذه السيارة الأساسية إلى ثلاث سنوات وحوالي 36100، بينما ناقل الحركة مدة الضمان له خمس سنوات أي حوالي 60 ألف جنيه.

الضمان ضد التآكل يصل إلى خمس سنوات، ولم يتم تحديد أعداد أميال في هذا الشأن وسيتم الإعلان عنها في الأسواق منذ سبتمبر سنة 2021.

معايير الأمن والسلامة لسيارة نيسان فرونتير 2022مميزات سيارة Nissan Frontier 2022

سعر سيارة نيسان فرونتير 2022 في المملكة العربية السعودية يصل إلى 104 ألف 500 ريال سعودي، بينما في الإمارات يبلغ حوالي 102 ألف 260 درهم إماراتي، يبلغ سعرها في قطر 101 ألف 370 ريال قطري.

يبلغ سعر هذه السيارة في الكويت 8380 دينار كويتي، بينما البحرين 10500 دينار بحريني، أما في عمان فإن سعرها يصل إلى 10700 ريال عماني، وفي مصر يصل إلى 438 ألف جنيه مصري.

اسعار سيارة Nissan Frontier 2022 في العديد من الدول

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا سعر ومواصفات نيسان فرونتير 2022 في السعودية كما ذكرنا مميزاتها وامكانياتها والتصميم والأبعاد لها ومظهرها الداخلي والخارجي ومعايير الأمن والسلامة المتاحة فيها.