الفخامة والإبداع سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في السعودية بمواصفات عالمية

سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة 2022 من أقوى السيارات الرياضية التي تم الإعلان عنها حديثاً من قبل شركة سوزوكي واستطاعت السيارة ان تشغيل اهتمام عدد كبير جداً بالبحث عن اهم مواصفاتها وسعرها، السيارة تضم مجموعة من المواصفات الرائعة حيث تحتوى على أقوى أنظمة الأمان، كما أن السيارة تعمل بنظام الأوتوماتيكي فائقة السرعة حيث يصل سرعتها 115 حصان، كما تحتوى السيارة على كما تتميز السيارة بسعرها المتوسط مقارنة مع مواصفاته، السيارة تم إطلاقها في جميع دول العالم والوطن العربي من السعودية ومصر.

تعد سيارات سوزوكي من أفضل العلامات التجارية في مجال صناعة السيارات، وكشفت الشركة عن أجدد أصداراته سيارة سوزوكي فيتارا الجديدة موديل 2022، السيارة مزودة العديد المميزات التي يبحث عنها كل مشتري، السيارة تضم كافة وسائل الراحة التي يحتاجها السائق أثناء القيادة، وأهم مواصفات السيارة هي:

يصل طول السيارة 4175 مم، وعرضها 1775 مم، ويصل ارتفاعها 1610 مم.

كما يصل سعة محرك السيارة 1600 سي سي، عزم الدوران يصل إلى 156 نيوتن لكل متر.

تبلغ سعة خزان البنزين 47 لتر.

قوة محرك السيارة يصل إلى 120 حصان.

السيارة تعمل بنظام الأوتوماتيكي.

السيارة تعمل بنظام الأوتوماتيكي. عجلات السيارة تم تصنيعها من مادة المعدن القوي شديد التحمل.

تعمل بخاصية الدفع الأمامي للعجلات.

السيارة تضم أجهزة مستشعرات إنذار عند حدوث السرقة.

تضم السيارة نظام تثبيت السرعة الذي يعمل على التحكم في سرعة السيارة أثناء القيادة.

السيارة مزودة 4 مقاعد، بمساحة داخلية واسعة تكتفي 6 ركاب.

الكراسي مصممة بشكل إحترافي لكى تكون مريحه للركاب، يمكن التحكم في الكراسي كهربيا.

السيارة بها تكييف عالية الجودة يمكن التحكم بنظام الريموت عن بعد.

كما أن السيارة تضم شاشة عرض كبيرة يصل حجمها 4.2 بوصة، الشاشة تعمل باللمس.

تضم السيارة كاميرا مراقبة من جميع جوانب السيارة تعمل التقاط المسافة من الخلف.

السيارة تدعم أنظمة الاندرويد والايفون، كما أنها مزودة بمنفذ USB لشحن الهواتف.

السيارة تم إطلاقها في جميع الأسواق العالمية والعربية، السيارة متوفرة بفئتين بالأسعار التالية: