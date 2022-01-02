ب 600 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا كورولا GLI 2022 بدون مقدم على خمس سنوات… عرض جبار

سيارة تويوتا كورلا بالتقسيط 600 ريال نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بها من خلال ما يلي من مجمل استعراض الفقرات الآتي عن أهم العروض التقسيطية المميزة، والتي تخص الشراء للسيارة من ماركة تويوتا موديل كورولا، ومن خلال مواصفات السيارة القياسية أهم ما تتمتع به من الخصائص القياسية نعرض أهم ما تمتاز به السيارة وكذلك نتعرف على العرض الخاص بتقسيط ثمن السيارة بصفة شهرية بقدر ستمائة ريال سعودي، وفيما يأتي بيان بأهم المواصفات والمزيد من المعلومات عن العرض الخاص بتقسيط تويوتا كورولا والتي يهتم بمعرفة أهم تفاصيلها الكثير من راغبي الشراء.

سيارة تويوتا كورلا بالتقسيط 600 ريال

سيارة تويوتا كورلا بالتقسيط 600 ريال من أفضل نوعيات السيارات التي تتوفر ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي، حيث أنه تتوفر فيها العديد من المواصفات والتجهيزات والخصائص التي تجعل السيارة من أهم وأبرز السيارات العالمية ذات الوصف القياسي وتتمتع بالآتي من المواصفات القادمة:

مواصفات السيارة تويوتا كورلا

من أهم مواصفات السيارة ما نقوم بذكره من خلال الآتي:

سعو المحرك تقدر بنحو ألف وستمائة سي سي.

الناقل الحركي المخصص لسيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك ومقسم لنحو خمس سرعات.

سعة الخزان الخاص بتويوتا كورولا تبلغ خمسة وخمسين لتر.

القوة لمحرك سيارة كورولا تبلغ ما يعدل مائة وتسعة عشر حصانا.

تقسيط سيارة تويوتا كورلا 600 ريال شهريا

السيارة تتوفر بالتكلفة السعرية والتي تبلغ ما يعدل القيمة المالية أربعة وسبعين ألف ريالًا سعوديًا، والتقسيط الخاص بالثمن لتلك السيارة يكون لمدة قدرها خمس سنوات بالقيمة للقسط الشهري والتي تبلغ حوالي ستمائة ريال سعودي، كما تتوفر مختلف القيم والعروض المختلفة لكافة العملاء، والتي يختار منها كل عميل ما يتطلبه وما يكون متناسب مع إمكاناته.

السيارة تتوفر فيها الكثير من التجهيزات المتميزة للسلامة وأمان القيادة.

السيارة تعد بمواصفات على مستوى قياسي عالمي، ومختلف قطع غيارها تتوفر بالسوق المحلي.

ثبات السيارة عالي جدا وتجتاز أصعب الطرق الوعرة بفضل قوتها الهيكلية.

مميزات السيارة من نوع تويوتا كورولا