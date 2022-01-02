الاسطورة وصلت…سيارة سوزوكي فيتارا 2022 Suzuki Vitara بسعر ومواصفات مذهلة

تعتبر سيارة سوزوكي فيتارا 2022 واحدة من أكثر السيارات الفاخرة المتوفرة في السوق في المملكة العربية السعودية بأسعار معقولة. منذ إطلاقها والإفصاح عنها من قبل شركة التصنيع اليابانية سوزوكي، حازت السيارة على الكثير من الاهتمام، وهي مستمرة في القيام بذلك، والسيارة اليابانية لديها القدرة علي أن تسير في الطرق الواعرة والرملية، ويوجد بها الكثير من المزايا والمواصفات يهتم المستهلك بمواصفات السيارة لأنه يريد سيارة بها مجموعة واسعة من الميزات والإمكانيات ، مما يجعلها الخيار الأفضل لجميع أنواع العملاء.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

من بين أهم ميزات سيارة سوزوكي والتي تتوفر فيها سنتعرف على ما يلي:

تبلغ قوة المحرك 375 نيوتن متر لكل متر.

تعمل السيارة بمحرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 104 حصان.

نظام الفرامل من النوع القابل للقفل.

توجد أضواء ومفتاح في الجزء الخلفي من الخزانة ، والتي تعمل بجهد يبلغ حوالي 12 فولت.

يتم تشغيل الرائد في السيارة بواسطة تقنية تلقائية.

ستتوفر السيارة في مجموعة متنوعة من الفئات، مما يتيح لها التنافس مباشرة مع عدد من العلامات التجارية متعددة الجنسيات القوية الموجودة الآن في السوق.

أبعاد سيارة سوزوكي حيث نجد أن طولها حوالي 4.42 مترًا، كما نجد عرض سوزوكي حوالي 1.82 متر، أما عن الارتفاع فيمكن أن يصل إلى حوالي 1.71 مترًا.

تتولى السيارة قيادة العجلات الأمامية لفرملة العجلات.

السيارة مزودة بمكيف هواء يعمل بجهاز التحكم عن بعد.

تحتوي السيارة على حوالي 4 مقاعد ونوافذ مطلية بالكروم اللامع.

السيارة مزودة بمصابيح أمامية LED وجهاز إنذار كهربائي أوتوماتيكي.

السيارة ذات خزان 47 لتر حيث تستهلك 2.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو جرام.

السيارة ذات خزان 47 لتر حيث تستهلك 2.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو جرام. تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 4.2 بوصة.

أسعارسيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتميز أسعار السيارات في مصر بإمكانية وصول الجميع إليها تقريبًا.

إليكم بعض أسعار السيارات التي تم طرحها مؤخرًا في السوق المصري: