35 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص أنواع السيارات الحديثة، تحرص المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة على أن تقوم باستيراد العديد من أنواع السيارات المتنوعة من دول العالم المختلفة حيث أن السعودية تضم أضخم أسواق السيارات، حتى تلبي كافة متطلبات المواطنين، ولكن نجد ألاف المواطنين يبحثون عن أرخص السيارات الموجودة بالسعودية حتى تناسب حالتهم المادية، وتشمل العديد من الأنظمة والتقنيات عالية الجودة، وهذا ما نوضحه لكم اليوم في هذا التقرير.

أرخص أنواع السيارات الحديثة

السيارات الرخيصة في المملكة العربية السعودية

يرغب العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في أن يحصل على سيارة مزودة بالكثير من وسائل وأساليب التكنولوجيا ومنها:

تنتمي هذه السيارة لفئة سيدان، حيث أن يبلغ سعر السيارة في أسواق المملكة العربية السعودية نحو 37 ألف ريال سعودي.

كما أن السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي، ويوجد بها ناقل حركة أتوماتيك يعمل بستة سرعات متنوعة بشكل أتوماتيك.

كما أن محرك السيارة ذات سعة قد تصل حتى 1.8 لتر.

سيارة جيلي ايمجراند 2019

سيارة هافال الصينية

سوف نقدم لكم فى مقالنا هذا مميزات سيارة هافال

تعد واحدة من بين أرخص أنواع السيارات الصينية الحديثة التي توجد بأسواق المملكة العربية السعودية حيث أنه من أن تطرح بالأسواق في عام 2022.

كما أنها من السيارات الراقية لما تتمتع به من مزايا كثيرة منها وجود محرك قوي يعمل بجودة عالية.

كما أن محرك السيارة ذات سعة 1.5 لتر وذات قوى ضخمة قد تصل حتى 110 حصان.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة في الأسواق بسعر 85 ألف ريال سعودي.

مميزات سيارة هافال الصينيةسعر سيارة هافال الصينيةالسيارات الحديثة في السعودية بأرخص الأسعار

سيارة أريزو 3 2020

هي أحداث فئة من السيدان فى الأسواق السعودية والعربية

كما أن تتمتع بالعديد من المميزات تحتوي على شبك أمامي مطلي بمادة الكروم.

يوجد فى السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات

كما أن السيارة تتسم بأنها تحتوي على فرامل تمنع الانغلاق، وتتنافس مع سيارة تويوتا يارس سيدان الجديدة.

السيارة متاحة في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 35 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة أريزو 3 2020سعر سيارة أريزو 3 2020سيارة ميتسو ميراج

تعتير سيارة ميتسو ميراج من أنتاج الشركة اليابانية

هذه السيارة بفضلها العديد من المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

والسبب وراء ذلك أن السيارة موفرة لاستهلاك الوقود.

كما أن السيارة تبلغ نحو 167 كيلو متر في الساعة

وقد يبلغ سعر السيارة بالأسواق السعودية نحو 30 ألف ريال سعودي وتعتبر من الأسعار المميزة للغاية.

مميزات سيارة ميتسو ميراجسعر سيارة ميتسو ميراج