سيارات كورولا وكامري مستعمل موديلات 2013 فأكثر للبيع بأقل الأسعار، مع بداية العام الجديد تزايدت عروض بيع وشراء السيارات المستعملة بشكل كبير في أكثر من مكان بالمملكة، ففي المدينة المنورة توفرت تويوتا كورولا بنزين موديل 2013 بمحرك 4 سلندر وجير أوتوماتيك والممشى 333 ألف كيلو متر، حالة البودي وكالة ما عدا رش صدامين فقط والسيارة نظيفة بحالة ممتازة وسعرها 26 ألف ريال. تتميز بإضاءة ليد بالكامل وكشافات ضباب، تحكم دريكسيون ومثبت سرعة، شاشة وسطية تدعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وحساسات خلفية، مسند وسطي للمقاعد الخلفية وفورميكا تخشيب في داخلية السيارة.

عروض بيع سيارات تويوتا مستعملة

العرض الثاني في متابعتنا اليوم يتوفر على سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2017 فئة ليمتد، محرك بنزين 4 سلندر سعة 2500 سي سي وجير أوتوماتيك والممشى 171 ألف كيلو متر. تتميز بمقاعد الكانتارا رياضية فاخرة مع إمكانية ضبط المقاعد أوتوماتيك، فتحة سقف كهربائية، مقاعد خلفية قابلة للطي مع إمكانية تبريد وتسخين المقاعد، مقود جلد بتحكم كامل ومثبت سرعة. السيارة مزودة أيضاً بأجهزة حساسات لإستشعار الإصطفاف أمامي وخلفي، أضواء نهارية مصابيح LED واشارات التفاف على المرايا، مكيف أوتوماتيك وكاميرا خلفية بالاضافة إلى حساسات وكابح خلفي. السيارة بحالة ممتازة مجددة مفحوصة ولكنها تحتاج كفرات وبها رشوش متفرقة بلد على الجانب الأيمن والأيسر والكبوت وباب الشنطة، السيارة للبيع كاش ووصل أعلى سوم إلى 44 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمكة سيارة تويوتا كامري 2014 فئة فل كامل، ماكينة بنزين 4 سلندر سعة 2500 سي سي تولد قوة 181 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي والممشى 400 ألف كيلو متر، السيارة نظيفة جداً فقط مرشوش الصدام الامامي والرفرف الأيسر والباقي وكالة، وصل أعلى سوم إلى 30 ألف ريال. تتميز بفتحة سقف كهربائية وعجلة القيادة متعددة الاغراض، راديو / مسجل MP3 / مشغل CD / مدخل USB وعدد 6 سماعات، خاصية التوقف الذكي، حساسات للركن، أنوار ليد ذات كثافة عالية وشاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. السيارة مزودة بخاصية التحكم في الجر والثبات الالكتروني، مراقبة ضغط الهواء داخل الاطارات، مساعد المكابح ووسائد هوائية أمامية وجانبية.

سيارات مستعملة للبيع بحد رخيص

وفي آخر عروض بيع وشراء السيارات المستعملة في تقريرنا اليوم، توفرت للبيع بجدة سيارة تويوتا يارس مستعملة موديل 2017، محرك بنزين اقتصادي 4 سلندر سعة 1300 سي سي بجير أوتوماتيك والممشى 151 ألف كيلو متر، السيارة من المالك الأول البودي والمحركات وكاله وقد تم رش صدام ورفرف رش تجميلي بدون حوادث، وصل أعلى سوم إلى 25 ألف و 500 ريال والبيع قريب. تتميز بوجود منافذ متعددة للشحن والطاقة ومشغل سي دي، مكيف يدوي بفتحات تكييف خلفية، نظام أمان ومقاعد مخمل مع زجاج كهرباء وكالة.