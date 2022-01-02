سيارات هيونداي رخيصة النترا 2021 سوناتا توسان 2021 بأسعار رخيصة

النترا 2021 و سوناتا وتوسان 2021 من أكثر السيارات المستعملة التي يرغب الكثيرين في المملكة العربية السعودية في شرائها بأسعار رخيصة وحالات نظيفة وذلك لجودة سيارات هيونداي وجودة صناعتها وإمكانياتها الكبيرة خاصة في مجال التجهيزات التكنولوجية في داخل الكابينة، وهناك سبب أخر أيضا لرغبة الكثيرين في اقتناء السيارات التابعة للشركة الكورية هو أنها تحتفظ بسعر إعادة البيع خاصة في حالة الاستعمال الجيد.

هناك سيارة النترا سمارت بلس في جده، اللون أبيض، حالة السيارة العامة جيدة.

وفي الوقت نفسه السيارة موديل 2021، نوع قير السيارة يعمل اتوماتيكيا، ممشى السيارة 20 الف كيلومتر.

محرك السيارة بحالة جيدة وهو بقوة 2000 سي سي، وتحتوي السيارة على العديد من التجهيزات التي تبعث على الشعور بالفخامة.

وفي الوقت نفسه تحتوي على زجاج كهربائي، بدء تشغيل المحرك بالبصمة، فتحة سقف بالإضافة احتوائها حساسات خلفية.

سعر السيارة هو 83 ألف ريال سعودي، حالة البودي وكالة، وحالة صالون السيارة من الداخل جيد.

هناك هيونداي توسان 2021، دفع رباعي، لون السيارة هو رصاصي فاتح وهو لون مميز للغاية.

وفي الوقت نفسه السيارة دفع رباعي دبل، ممشى السيارة هو 5 آلاف كيلومتر قابل للزيادة.

حالة السيارة جيدة من حيث حالة المحرك والبادي الخارجي والفرش الداخلي.

السيارة تحتوي على جير اتوماتيك، طبلون دايموند مصنوع من افخم انواع الجلود ويعطي احساس بالفخامة.

سعر السيارة هو 84 ألف ريال سعودي.

هناك سيارة هيونداي سوناتا بحالة جيدة في الطايف، حالة السيارة مستعملة استعمال جيد.

وفي الوقت نفسه السيارة موديل عام 2021، حالة السيارة وكالة، حالة البدي وكالة، ممشى السيارة هو 20 ألف كيلومتر.

سعر السيارة هو 80 ألف ريال سعودي، السيارة تحتوي على العديد من التهجيزات منها ردار مشاه يحذير من الاصطدام من الأمام والخلف.

السيارة تحتوي على نظام المحافظة على المسار وتقوم بالتبيه قائدها عند الخروج منه.

تحتوي السيارة على إضاءة أمامية مناسبة القدرات النظرية حيث أنها تمتلك مصابيح بقوة إضاءة خرافية.

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