ملك السيارات..سوزوكي التو 2022 بمواصفات وسعر خيالي في المملكة العربية السعودية

تعتبر سوزوكي ألتو في المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر السيارات رواجًا من قبل العديد من العملاء الذين يتطلعون إلى تجديد أو شراء سيارة، تابع القراءة لمعرفة المزيد حول أهم ميزات سوزوكي ألتو والتي تعد واحدة من أهم المركبات مع العديد من الفوائد خصائص السيارة، مثل المعدات والتكنولوجيا والترفيه وفي السطور التالية من موقع ثقفني مواصفات المميزة وسعرها الخيالي في سيارة سوزوكي التو 2022 بالمملكة العربية السعودية.

تخصصات سوزوكي التو 2022

فيما يلي بعض أهم الخصائص الأساسية للسيارة ومعداتها:

تنتمي المركبة إلى فئة السيارات الموفرة للوقود حيث تبلغ سعتها في الوقود 3 لترات وهو ما يكفي لقيادة تصل إلى 100 كيلومتر.

تنتمي السيارة إلى فئة البرلين المتوسطة الحجم والمعروفة بصغر حجمها وتعتبر من الجيل السابع المرتبط بعلامة سوزوكي التجارية المعروفة.

مصابيح هالوجين أمامية مثبتة في السيارة.

تصل المواصفات الخارجية للسيارة لطول يصل إلى ثلاثة ملليمترات وخمسين سنتيمتراً.

طول السيارة متر واحد وأربعة على عشرة سنتيمترات.

ترتفع السيارة عن الأرض بسرعة 1470 مترًا في الثانية.

محرك السيارة عبارة عن وحدة ثلاثية الأسطوانات إزاحة 800 سم مكعب.

يمكن أن يصل زوج السيارة والمحرك إلى 86 نيوتن لكل متر.

هناك أيضًا محرك بخمس حركات مختلفة.

في السابق كانت السيارة تعتمد بشكل كبير على نظام الجر.

تحتوي السيارة على نظام صغير للتحكم في المناخ إلا أنها تعمل على مستوى عالٍ من الجودة.

مزود بنظام فرامل خاص لمنع الانزلاق وضوء تحذير للسلامة.

اسعار سيارات سوزوكي في السعودية 2022

أعلنت شركة تصنيع السيارات عن طرح نسخة جديدة من سوزوكي ألتو وبدأ كثير من الناس في المملكة العربية السعودية في البحث عن معلومات عن سعر الطراز الجديد فضلًا عن مجموعة كبيرة من المعلومات الجديدة حول مواصفات ومميزات السيارة مركبة حديثة لمواكبة التطورات في مجال تصميم السيارات.