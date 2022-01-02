سعر تويوتا افالون 2021 سيارة المهام الصعبة واسعار بالتقسيط والكاش عبداللطبف جميل

نقدم لكم سعر تويوتا افالون 2021 سيارة المهام الصعبة وأسعار بالتقسيط والكاش عبداللطبف جميل، تعتبر شركة تويوتا من الشركات العالمية المميزة في صناعة السيارات والتي أثبتت عبر السنوات أنها الشركة الجديرة بصناعة أفضل أنواع السيارات وقد قامت شركة تويوتا بإطلاق السيارة السيدان المميزة أفالون2021 حيث أن السيارة أفالون 2021 من السيارات العالمية.

حيث إنها التي تحتوى على تقنية عالية جدا لمساعدة السائق وتحتوى السيارة أفالون 2021 على مواد عالية الجودة لكى تناسب جميع الأذواق وبها مجموعة عالية من الديكورات والسيارة أفالون 2021 متوفرة في الأسواق بمجموعتين من المحركات المجموعة الأولى تعمل بالبنزين مع سعة لترية 3.5 لتر سادسة الأسطوانات والمجموعة الثانية تعمل بمحركين كهربائيين مع سعة لترية 205 لتر رباعي الأسطوانات.

السيارة تويوتا أفالون 2021 تحتوي من الداخل على مقاعد جلدية بتطريزات أكثر من رائعة.

تحتوي من الداخل على مقاعد جلدية بتطريزات أكثر من رائعة. كما أن المساحة الخلفية للسيارة تويوتا أفالون 2021 مريحة جدا حيث أن طوال القامة يستطيعون مد أرجلهم بكل سهولة وراحة.

أيضًا تحتوي السيارة تويوتا أفالون 2021 المقاعد الخلفية بها قابلة للطي حتى تتيح أكبر سعة تخزينية.

أفالون 2021 المقاعد الخلفية بها قابلة للطي حتى تتيح أكبر سعة تخزينية. كما أن الصندوق الخلفي بها يسع مساحة تخزينية تبلغ 16 قدم.

وتتميز السيارة تويوتا أفالون 2021 بنظام صوتي مكون من 8 مكبرات للصوت.

أفالون 2021 بنظام صوتي مكون من 8 مكبرات للصوت. وبها اتصال بلوتوث كامل تدعم أندرويد وهى تحتوى أيضا على شاشة 9 بوصة تعمل باللمس.

كما أنها مدمجة بنظام الملاحة ونقطة اتصال الواي فاي.

المحرك الأول وهو يعمل بالبنزين وسعته اللترية 3.5 لتر سداسي الأسطوانات.

كما يقوم بتوليد قوة 301 حصان ويعمل هذا المحرك بناقل حركة مكون من 8 سرعات.

كما تتوفر التقنية الخاصة بالدفع الرباعي.

المحرك الثاني وهو عبارة عن محركين كهربيين.

ومحرك بنزين سعته لترية 2.5 لتر.

رباعي الأسطوانات وهو يولد قوة 215 حصان.

كما يعمل هذا المحرك بناقل حركة متغير باستمرار ويمتاز المحرك بتقنية الدفع الأمامي.

سعر تويوتا افالون 2021 والمواصفاتمواصفات محرك السيارة تويوتا أفالون 2021

يبدأ سعر السيارة تويوتا أفالون 2021 37 ألف دولار أمريكي (سبعة وثلاثون ألأف دولار أمريكي).

2021 37 ألف دولار أمريكي (سبعة وثلاثون ألأف دولار أمريكي). كما يبلغ سعرها بالريال السعودي 137 ألف ريال سعودية.

سعر أفالون 2021 في الإمارات العربية هو 135.900 ريال إماراتي.

كما أن سعر السيارة افالون 2021 بالكويت يبلغ سعرها 11.307 دينار كويتي.

سعر السيارة تويوتا أفالون 2021