أحداث اصدار سعر سيارة تويوتا يارس 2022 في المملكة العربية السعودية بمميزات جذابة

تويوتا يارس 2022 في المملكة العربية السعودية تعتبر تويوتا غير عادية من حيث أنها تقدم واحدة من أسرع أنواع السيارات وأكثرها كفاءة من حيث الأداء، وهي معروفة بأنها السيارة الأقل تكلفة في العالم العربي لقد أظهرت قوتها وقيمتها على الطرق السريعة في المملكة المعرضة للحوادث، وحققت نجاحًا هائلاً منذ ظهورها لأول مرة في سوق السيارات السعودي وهي أيضًا أشهر طرازات تويوتا في المملكة العربية السعودية تواصل الشركة جذب اهتمامنا بمركباتها الحديثة، والتي تأتي مع عدد كبير من الميزات والمواصفات التي يرغب فيها الجميع شراء سيارة تجعلك تشعر بالراحة وتوفر لك الأمان لأنها مزودة بكافة ميزات الأمان الضرورية.

مواصفات تويوتا يارس 2022

هناك العديد من المزايا لهذه السيارة التي يصعب العثور عليها في أي مركبة أخرى.

يحب عشاق Hyundai العثور على هذه الميزات في سياراتهم والتي يتم تلخيصها أدناه:

تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1،5 لترات مع 16 صمامًا.

تتمتع السيارة بمحرك بقوة 107 حصان وعزم دوران أقصى 140 نيوتن متر.

تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات وتتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في حوالي 13.0 ثانية.

المركبة مزودة بنظام حقن وقود إلكتروني وتستهلك حوالي 6،0 لترًا من الوقود.

تمت زيادة سعة خزان الوقود إلى 42 لترًا.

طول المركبة 4410 مم وعرضها 1700 مم.

يترافق محرك السيارة 1500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT. محرك السيارة بقوة 123 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 153 نيوتن لكل متر. ABS وظيفة الفرامل المانعة للحظر توزيع EBD للمكابح الإلكترونية

عيوب تويوتا يارس 2022

بالمقارنة مع منافسيها فإن أداء محرك السيارة متوسط ​​للغاية. المركبة ليست ثابتة على الأكياس السائبة. قيمتها أقل من سعرها الحالي خاصة عند مقارنتها بالمنافسين. المواد المستخدمة في صنع المقاعد والداخلية ليست بالجودة العالية المطلوبة. يتم التحكم في المقاعد الموجودة أمامك يدويًا.

تتميز تويوتا يارس 2022 بالخصائص التاليةسعر سيارة تويوتا يارس 2022 في المملكة العربية السعودية

هناك عدة موديلات من تويوتا يارس 2022 ولكل منها نطاق سعري خاص بهاحيث يبدأ سعر السيارة من 45 ألف ريال سعودي وينتهي بسعر 55 ألف ريال سعودي.

بلغ سعر السيارة في فئة Comfort A / T 1.5 في جمهورية مصر العربية حوالي 345500 جنيه مصري بينما كان سعر السيارة في فئة Smart A / T 1.5 حوالي 375500 جنيه مصري.