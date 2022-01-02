الأكثر مبيعاً…مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 Toyota Corolla Cross

سيارة تويوتا كورولا 2022 التي تعرضها شركة تويوتا اليابانية أتتمتع بعدد من الميزات التي تجعلها واحدة من أكثر السيارات المرغوبة للشرا، والأفضل من بين العديد من أنواع السيارات المختلفة، يوجد بها مساحة شحن واسعة ومحرك فعال لتوفير استهلاك وقود عالي، وتعتبر من أكثر السيارات المنافسة شراسة، تتميز بمظهرها الأنيق ومحركها الرائع رباعي الأسطوانات بقوة 169 حصاناً، في حين أن تويوتا كورولا كروس تشترك في نفس اللوحة مثل كورولا سيدان وكورولا هاتشباك، فإنها لن تكون البديل من أي من الطرازين سيحصل Corolla Cross على تصميم جديد تمامًا في الفقرات التالية ، سوف نستعرض أهم المواصفات الأساسية للسيارة بالإضافة إلى أهم ميزاتها الداخلية.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

فيما يلي بعض الميزات التي ستتمتع بها كورولا كروس اليابانية:

ستبلغ سعة المحرك 2.0 لتر ينتج 169 حصانا و 183 كيلووات.

في رحلة 100 كيلومتر ، يتم استهلاك ما مجموعه سبعة لترات من البنزين.

تتميز بخصائص أمان قوية مثل الوسائد الهوائية ، وأنظمة الكبح ، والمقاعد المصنوعة من القماش ، فضلاً عن نظام الصوت القوي.

على الشاشة العملاقة للصندوق يوجد متحكم في السرعة وكاميرا تحدد المسار.

تم تجهيز سيارة تويوتا كورولا كروس المحدثة بالكامل بشاشة لمس كبيرة مع التحكم في مستوى الصوت.

ومن بين الإضافات التي تم إدخالها على السيارة نظام البلوتوث وكذلك الواي فاي ووجود مكبرات الصوت والراديو.

بالإضافة إلى المناطق الأمامية والخلفية ، فهي مزودة بنظام تحكم يدوي قوي بالمناخ.

تتمثل إحدى الميزات الجذابة في وجود علبة تروس أوتوماتيكية بمعدل استهلاك وقود يبلغ 19 كم / لتر.

بالإضافة إلى شاشة 7 بوصة.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات ومحرك رباعي الأسطوانات.

السيارة لديها اسطوانة ألف ستة سنتيمترات.

تبلغ سعة الخزان خمسة وخمسين لترًا.

محرك السيارة بقوة 100 حصان ونصف.

تبلغ السرعة القصوى حوالي مائة وخمسة وأربعين كيلومترًا في الساعة.

في الأسواق المحلية ، تتوفر مجموعة متنوعة من العناصر المجددة.

السيارة ذات جودة ممتازة وهي ذات هيكل متين.

ثبات ممتاز خاصة بعد قطع بضع مئات من الكيلومترات.

لديها عدد من وسائل الراحة، بما في ذلك تكييف الهواء وشاشة تعمل باللمس.

مميزات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022