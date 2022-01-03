36 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات فوق الخيال

36 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، يبحث العديد من الأشخاص عند شراء سيارة عن جوده عالية و بسعر اقتصادي في متناول اليد، حيث يهتم العميل عند الشراء مواصفات السيارة من حيث وأبعادها ومساحة المقصورة الداخلية والمميزات التي تحتوي عليها من حيث مُعِدَّات الترفيه والأمن والسلامة، وتتعدد السيارات ذات السعر الرخيص في السُّعُودية التي يقبل العديد من الناس على شرائها مثل سيارة جيلي بين راي ونيسان صني.

36 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات

تعد سيارة شيفروليه سبارك سيارات الهاتشباك حيث يتميز محركها بأربع أسطوانات، وتصل سعته إلى 1.4 لتر.

تبلغ قوه المحرك 67 حصان ويستهلك وقودا بمعدل 19.6 كم/لتر.

أما عزم دوران السيارة يبلغ 127 نيوتن/متر.

وتعد من السيارات العملية التي يتوفر فيها العديد من المميزات مثل خاصيه الدفع الأمامي للعجلات.

سياره شيفروليه سبارك موديل LS 2021سعر سياره شيفروليه سبارك موديل LS 2021

تباع سيارة شيفروليه سبارك في السوق السعودي بسعر يبدأ من 36,900 ريال سعودي

تأتي سيارة جيلي بين راي 2020 بالعديد من المواصفات المتميزة حيث يعمل محركها من طريق خلال ثلاث أسطوانات، تصل سعتها 1 لتر.

وتعد السيارة ذات رواج كبير في السوق السعودي، فهي من السيارات الرياضية ذات المظهر الراقي بالإضافة إلى أداءها المتميز.

معدل استهلاك سيارة جيلي بين راي للوقود 20,9 كم/لتر.

تعمل بواسطة عزم دوران يبلغ 215 نيوتن/متر.

مواصفات سيارة جيلي بين راي 2021سعر سيارة جيلي بين راي 2021

كما تعدّ من السيارات ذات السعر المنخفض حيث تباع ل 53,900 ريال سعودي في أسواق السيارات.

حيث أنها من سيارات السيدان وتعد اقتصاديه في استهلاك الوقود بمعدل 17,1كم/ لتر.

تتميز بمحرك اتصل قواتهم إلى 118 حصان، ثم أن معدل تسارعها خلال مدة لا تزيد عن 16 ثانية من 0 إلي 100 كم في الساعة الواحدة.

لها عزم دوران يبلغ 149 نيوتن/ متر.

لفتت سيارة نيسان صني الانتباه لتميزها بتصميم راقي وانسيابي، ويتميز محركها في ساعه تصل إلى 1.6 لتر وهو مكون اربع أسطوانات.

سيارة نيسان صني 2021مواصفات سيارة نيسان صني 2021سعر سيارة نيسان صني 2021

سيارة نيسان صني من السيارات التي تباع في السوق السعودي من أسعار تبدأ ب 50,064 ريال سعودي