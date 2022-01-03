جوهرة كيا وصلت.. سيارة كيا سبورتاج 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا اسبورتاج نتعرف عليها في هذا المقال حيث تعتبر السيارة من تبك الماركة المميزة تعتبر من أفضل السيارات التي تتوفر في عالم السيارات من الموديلات الحديثة القوية كما أنها تعد نوع ممتاز من السيارات ذات الهيكل العضلي الرياضي نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات والتي تتعلق بالسيارة المميزة كيا سبورتاج والتي تمتلك خصائص فريدة نعرضها عرضا مفصلا من خلال ما يلي ذكره في هذا المقال

مواصفات سيارة كيا اسبورتاج 2022

الأسعار مع عرض مختلف المواصفات لسيارة صاحبة الماركة التجارية كيا اسبورتاج 2022 من أهم ما يمكن أن نفرد له عرضًا خاصًا عن أهم الخصائص لتلك النوعية الممتازة من السيارات والتي تمتلك الكثير من التجهيزات الأكثر قوة والتي بفضها قد تم طرح تلك السيارة ضمن قائمة السيارات الأفضل والأكثر قوة، ومن خلال هذا توضيح لأهم تلك المواصفات. مواصفات سيارة كيا سبورتاج وأسعارها

مواصفات سيارة كيا اسبورتاج 2022 نقوم بعمل عرض كامل لعا من خلال ما يلي من السطور القادمة:

السيارة من نوع كيا سبورتاج الرياضية بقوة محرك حوالي مائة وأربعين حصان.

عزم دوران محركها مائة وخمسة نيوتن لكل متر.

عدد خمس مقاعد مزودة بالوسائد الهوائية والتي تعطي حماية تامة من التعرض للارتطام.

عدد خمس مقاعد مزودة بالوسائد الهوائية والتي تعطي حماية تامة من التعرض للارتطام. السيارة من النوع الرياضي الممتاز ولها خصائصها الظاهرية ومقصورتها الداخلية تحمل أقصى مواصفات الراحة.

تعتبر السيارة من أفضل أنواع موديلات السيارات والتي لها باع كبير من حيث توفر عوامل الأمان مثل الفرامل التي تمنع الانغلاق.

السيارة تمتاز أيضا بقدرتها على السير في مستوى من الماء يبلغ حوالي سبعين سم وتخترق الطرق الصعبة.

سعر سيارة كيا اسبورتاج 2022

أسعار سيارة كيا اسبورتاج 2022 تعد معتمدة على الفئة التي تنمي لها السيارة من الماركة العالمية كيا والسعر للسيارة بدايته من أربعمائة خمسة وستين ألف جنيه مصري، ومن فئتها الثانية تتوفر بالسعر الذي يقدر بنحو أربعمائة تسعة وستين ألف جنيه مصري بكافة الأسواق المحلية تستطيع شراء من معارض المملكة أو المعارض المتوفرة لدي الشركة في مصر