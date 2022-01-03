الأسطورة قنبلة الموسم.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

أسعار ومواصفات سيارة سوزوكي فيتارا هي ما سنتحدث عنها في هذا المقال حيث تتمتع السيارة ماركة سوزوكي من موديل فيتارا من أهم أنواع السيارات والتي تتوفر الآن بمختلف الأسواق العالمية والمحلية، حيث تعتبر السيارة من أبرز المركبات الفخمة والتي تتمتع بالعديد من التجهيزات الأساسية هذا بالإضافة لمختلف التجهيزات التي تتعلق بالسلامة أثناء السير على مختلف الطرق مهما بلغت شدة وعورة الطرق ومنعرجاتها.

أسعار ومواصفات سيارة سوزوكي فيتارا بالسعودية

الأسعار ومختلف المواصفات للسيارة سوزوكي فيتارا 2022 من أكثر ما يتم التساؤل عنه من قبل مختلف المقبلين على الشراء لهذا الموديل ذي المواصفات القياسية القوية، ومن خلال مواصفات السيارة تتبين لنا قدرتها على أن تقدم لمن يقودها رحلة قيادة مريحة وأكثر إمتاع وفيما يأتي مواصفات السيارة من نوع سوزوكي فيتارا المتميزة مواصفات سيارة سوزوكي فيتار ا مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من أهم ما يجذب مختلف العملاء لشراء هذ الموديل، وأهم المواصفات هي التي نذكرها بالنقاط التالية:

السيارة من أهم نوعيات السيارات القوية بمحرك يبلغ من السعة حوالي ألف وستمائة سي سي.

السيارة قيادتها آمنة بفضل احتوائها على العديد من سبل الراحة والأمان بالسيارة ومنها توفر الوسائد الهوائية وكذلك الفرامل التي تمنع الانغلاق.

المصابيح الأمامية بمقدمة السيارة من النوعية الليد القوية والتي توفر إضاءة نهارية ممتازة.

الناقل الحركي بالسيارة من نوع الأوتوماتيك ومقسم لأربعة من السرعات.

المقبس بفرق جهد يقدر بحوالي اثني عشر فولت.

الصندوق المتواجد بالخلف من السيارة من

ماركة سوزوكي فيتارا يعد متسع.

العديد من المزايا والتي تتعلق بالقيادة المريحة حيث تتسع المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة وبها الكثير من الملحقات لمزيد من الرفاهية.

السيارة ملحق بها نظام تكييف داخلي لتحسين لأجواء بالسيارة مع توفر الشاشة من نوع تاتش مقاس ستة ونصف بوصة.

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا

الأسعار الخاصة بالسيارة سوزوكي فيتارا 2022 تبدأ من القيمة المالية والتي تبلغ حوالي ثلاثمائة وستين ألف جنيه مصري، ولها عدد نسختين والأخرى تتوفر بالسعر الذي يعدل مبلغ ثلاثمئة سبعة وستين جنيه مصري.