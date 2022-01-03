مواصفات وسعر أسرع سيارة بالعالم تسلا اس بليد 2022 بالسعودية

تسلا اس بليد 2022 ، كشفت الشركة العالمية Tesla Motors الأمريكية عن أحدث طراز لها من السيارات فقد قال الرئيس التنفيذي للشركة؛ أن السيارة جاءت بـ 3 محركات كهربائية وتعد تسلا الأسرع في العالم وتختص السيارة لنظام الدفع الرباعي، ومن الجدير بالذكر أن الشركة يقع مقرها بكاليفورنيا، ويوجد بالسيارة فرملة أوتوماتيكية تحذر السائق أثناء الاصطدام الأمامي، والان نتوجه عبر السطور التالية لنلقي نظرة عن اهم مواصفات ومميزات السيارة الاسرع بالعالم تسلا اس بليد 2022.

تسلا اس بليد 2022

قدمت Tesla أحدث التقنيات بسياراتها مع شاشة المعلومات والترفيه الضخمة ، قمرة القيادة الشبيهة بالطائرة بمساعدة السائق الآلي، وكان الموديل S أكثر السيارات الأمريكية تقدمًا، أما بالنسبة لعام 2022 فقد عادت بخيارات جديدة وتصميم محدث، وقد تم إجراء تغييرات على الأجهزة والخارجية حيث يأتي الطراز Plaid الذي طال انتظاره بأداء أفضل ليحل محل تقليم الأداء السابق، كان الطراز S مزودًا بمحرك مزدوج بينما يقدم الآن تكوينًا من ثلاثة محركات مع محركين خلفيين واحد لكل عجلة، ومحرك واحد في المقدمة مما يجعلها مركبة ذات دفع أمامي.

مواصفات تسلا اس بليد 2022

كونها أسرع سيارة كهربائية في العالم لا يمنعها من التمتع بجماليات خارجية فاخرة وأنيقة، وتأتي مواصفاتها علي النحو التالي:

طورت تسلا تصميمًا جديدًا ورائعًا تمامًا بعد التحديثات التي أجرتها الشركة وتتميز السيارة بتصميم داخلي جديد بصفين من المقاعد تتسع للسائق وأربعة ركاب، مع نظام تهوية ومقاعد حديثة كما أنه يحجب الضوضاء الخارجية وهو أكثر راحة. تحتوي المقصورة على شاشة كبيرة تعمل باللمس مقاس 17 بوصة في الوسط لعرض المعلومات والترفيه في السيارة. تم تجهيز Tesla 2022 بأحدث تقنيات صوت السيارة مع مكبرات صوت تبلغ 22 ليبلغ 690 وات، مع تحكم بلوتوث وشاحن لاسلكي لكل مقعد. يوجد أيضًا تكييف هواء في الجزء الخلفي من السيارة، ومجهزة بأنظمة دفع ذكية. تستخدم السيارة نظامًا موفرًا للطاقة، ويمكن توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 50٪ عن طريق إيقاف تشغيل نظام التهوية والتكييف. يتميز الإصدار الجديد عن الإصدار السابق للهيكل العرضي بشبكة أنيقة لتبريد المحرك بأجنحة أكثر فخامة وواضحة. يوجد بها عجلات قياس 20 إنش. يوجد بها المصابيح الأمامية والخلفية الأنيقة والملفتة للنظر، وتعمل بنظام LED الذي يوفر طاقة البطارية. أما عن مساحة الأمتعة الخلفية فهي بـ 28 قدم مكعب بدون طي المقاعد الخلفية.

مميزات Tesla Motors

تتمتع Tesla 2022 بمدى ممتاز وأداء تسريع قوي فهي صديق البيئة

كذلك يمكن أن تتسارع من صفر لـ 100 كيلومتر في الساعة، وجاءت بثلاث ثوان مختلفة.

تحتوي على شاشة لمس ضخمة وهي عبارة عن لوحة تحكم كاملة.

وفي وضع الدفاع الحيوي للسيارة فيمكنك تنفس هواء نقي تمامًا عن طريق النقر على زر التحكم في الهواء الموجود على الشاشة.

ثلاثة محركات كهربائية قوية ، محرك أمامي واحد ومحركان خلفيان ، بقوة تشغيل إجمالية قدرها 1050 حصان.

يمكنها السفر 395 ميلاً دون توقف.

محركها الجبار يدعم نظام الشحن السريع.

في الأسواق العالمية سيتم طرح Tesla S Blade 2022 بسعر عالي والسبب أنها أول سيارة كهربائية تعمل دون توقف، لأن سعرها في الأسواق العالمية سيبلغ حوالي 129 ألف دولار.

بينما في الأسواق السعودية ستبلغ 600 ألف ريال سعودي.

وفي السوق الإماراتي ستبلغ تكلفة السيارة 477122.70 درهم إماراتي.

وفي السوق الكويتي ستكون من حوالي 39.034.95 دينارًا كويتيًا.

وأما عن طرح سعرها بمصر بلغ 2.040.131 جنيهًا مصريًا.

سعر سيارة تسلا الطراز الحديث في السعودية

ومن خلال ذلك انتهينا من كافة المعلومات عن مواصفات وسعر السيارة تسلا اس بليد 2022 الأسرع في العالم.